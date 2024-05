Gegenüber verkaufen Gucci und Prada ihre Luxusmode, direkt nebenan wirbt der Zalando Outlet Store mit Spottpreisen. Und mittendrin das „FABRIC – Future Fashion Lab“: das neueste Projekt der „Hamburg Kreativ Gesellschaft“. Ab sofort können Designer hier ihre nachhaltige Mode verkaufen – und nebenbei die Innenstadt beleben. Von einer „Win-Win-Win-Situation“ ist die Rede.

In der Galleria Passage (Großen Bleichen 21), also in bester Innenstadtlage, wo sonst nur internationale Luxusmarken anzufinden sind, gibt es mit dem „Future Fashion Lab“ nun eine nachhaltige, kreative Alternative zu Fast Fashion: Auf 700 Quadratmetern können hier Modeschaffende ihre Kreationen entwerfen, produzieren, präsentieren und verkaufen.

„FABRIC“: Das neue Projekt der „Hamburg Kreativ Gesellschaft“

Das Projekt ist in gleich doppelter Weise besonders. Erstens, weil Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht: Die Mode wird größtenteils vor Ort entworfen, teilweise auch produziert. Und zweitens, weil die „Hamburg Kreativ Gesellschaft“ ihre Finger im Spiel hat. Die HKG stellt Flächen, die ansonsten zu Leerständen verkommen würden, Kreativschaffenden günstig zur Verfügung. Die Stadt Hamburg fördert das Programm „Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ seit 2021.

Es ist eine „Win-Win-Win-Situation“, sagt Egbert Rühl, Geschäftsführer der HKG, beim Termin vor Ort. Die Eigentümer der Flächen bekommen die Nebenkosten abgedeckt, anstatt über Jahre hinweg einen teuren Leerstand finanzieren zu müssen; Hamburgs Kreative erhalten die Möglichkeit, günstige Flächen in bester Lage zu mieten; und die Hamburger Innenstadt wird durch alternative Angebote belebt.

Im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk des neuen Mode-Paradieses befinden sich Showroom und Pop-Up-Store, wo die aktuell 15 Designer ihre Kreationen präsentieren und verkaufen können. Im Erdgeschoss befindet sich auch ein Café mit Terrasse direkt am Wasser.

An den Atelierplätzen im Untergeschoss nähen, kleben und stricken die Designer an ihren Kleidern und Hemden, und im Veranstaltungsraum sollen in Zukunft Workshops und Podiumsdiskussionen zu den Themen Mode und Nachhaltigkeit gehalten werden.

„Ein Statement auf drei Etagen gegen Fast Fashion“

Laut Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist das „FABRIC“ ein „Statement auf drei Etagen gegen Fast Fashion“ – und für städtische Veränderung. Es gehe darum, „Fantasie zu wecken“ und neue Wege zu finden, frei gewordene Flächen kreativ zu nutzen. Hoffentlich auch über den Förderungszeitraum von einem Jahr hinaus, wie Innenstadtkoordinatorin Elke Pahl-Weber betont.

Das „FABRIC“ ist nicht das erste HKG-Projekt, mit dem das Innenstadtsterben bekämpft werden soll. Ebenfalls in der Hamburger City, im Ex-Karstadt-Gebäude gegenüber der großen „Saturn“-Filiale, lockt das „Jupiter“ mit Kultur- und Gastronomieangeboten. Wo heute Partys, Lesungen und Konzerte stattfinden, wäre sonst Leerstand.