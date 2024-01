Lotto: Fette Gewinne für Hamburger Glückspilze – woher einer von ihnen kommt

Für zwei Hamburger dürfte sich ihr Leben über das Wochenende schlagartig verändert haben: Sie haben im Lotto gewonnen und dürfen sich über saftige Gewinne freuen.

Ein Lottospieler aus dem Bezirk Mitte gewann bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag 622.259,70 Euro. Neben den fünf passenden Gewinnzahlen waren auf seinem Spielschein auch eine der zwei erforderlichen Eurozahlen richtig. Abgegeben wurde der Lottoschein in einer Annahmestelle in Billstedt, schreibt Lotto Hamburg in einer Mitteilung.

Lotto: Hamburger knapp am 10-Millionen-Gewinn vorbei

Ein bisschen bitter: Nur eine Zahl trennte den Hamburger vom 10-Millionen-Euro-Gewinn.

Das könnte Sie auch interessieren: Bahnstreik ab Mittwoch: Das müssen Fahrgäste in Hamburg wissen

Glücksspirale: Hamburger räumt 100.000 Euro ab

Am Samstag konnte sich ein Internetspieler aus Hamburg über 100.000 Euro freuen. Sein Glücksspirale-Spielschein stimmte in sechs von sieben Zahlen mit der Losnummer 7039903 überein.

Hätte er auch die siebte Zahl richtig getippt, hätte er den Hauptgewinn von 2,1 Mio. Euro bekommen. Hätte, hätte, Fahrradkette: Auch über die 100.000 Euro dürfte sich der Hamburger ordentlich gefreut haben. (mp)