Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink (77) soll für seinen bedeutenden Beitrag zur darstellenden Kunst in Hamburg geehrt werden. Am Sonntag wird dem 77-Jährigen im Ernst-Deutsch-Theater der Gustaf-Gründgens-Preis überreicht.

Der Preis wird zum fünften Mal verliehen. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am Sonntag um 11 Uhr statt.

Hamburgs Kult-Schauspieler erhält Gustaf-Gründgens-Preis

Lechtenbrink habe in unzähligen Bühnen-, Film- und Fernsehrollen nicht nur mit herausragender künstlerischer Professionalität, sondern auch mit seiner großen Leidenschaft und Hingabe überzeugt, hieß es zur Begründung.

Das könnte Sie auch interessieren: „Play out loud“ in Hamburg: So war der Kultursommer

Die Laudatio hält Schauspieler Roland Renner. Das Bühnenprogramm gestalten Schauspielerin Eva Mattes und andere Weggefährten. In den vergangenen Jahren wurden bereits Joachim Meyerhoff (2019), Michel Abdollahi (2017), Joop van den Ende (2015) und John Neumeier (2012) ausgezeichnet. (dpa/mp)