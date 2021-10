In Jenfeld (Kühnestraße/ Ecke Albert Schweizer Ring) hat es am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall heftig gekracht. Es gab mehrere Verletzte.

Auf Anfrage der MOPO gab die Polizei an, dass sie um 15.47 Uhr zu der Unfallstelle alarmiert wurde. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt – drei Menschen wurden verletzt, davon mussten laut Polizei zwei Personen jeweils mit Verdacht auf ein Halswirbeltrauma in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jenfeld: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zu der genauen Unfallursache konnte die Polizei keine Angaben machen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich um einen Auffahrunfall gehandelt haben könnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau nach Brand in Jenfelder Wohnung tot aufgefunden

Bei einem Auto, das auf einem Grünstreifen zum stehen gekommen war, lief zudem eine unbekannte Menge Öl ins Erdreich. (mp/dpa)