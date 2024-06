Motorrad-Stadt Hamburg? Neues Zulassungs-Ranking überrascht

Wie kann das sein? Gerade einmal 31,3 Motorräder kommen auf 1000 Hamburger. Damit liegt Hamburg unter dem Bundesschnitt von 38,4 Motorradzulassungen je 1000 Einwohner. Und belegt gerade einmal Platz 51 von Deutschlands größten Städten.

Freiheitsgefühl, Adrenalin-Kick, Spaß am Fahren: Fragt man Motorradfahrer, gibt es genug Gründe, sich aufs Bike zu schwingen. Umso überraschender das Ergebnis einer neuen Auswertung, die die Daten des Kraftfahrt-Bundesamts mit den Einwohnerzahlen der 60 größten deutschen Städte abgeglichen hat.

Ingolstadt gibt Gas, Hamburg eher Schlusslicht – zumindest im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen

Mit 62,1 Zulassungen pro 1000 Einwohner ist Ingolstadt Deutschlands Motorrad-Hauptstadt. Das ist fast doppelt so viel wie in Hamburg mit 31,3 Motorrädern auf 1000 Hamburger auf die Beine stellt. Auf Platz 2 und 3 folgen Solingen mit 59,3 Motorrädern pro 1000 Einwohnern und Saarbrücken mit 56,7 eingetragenen Motorrädern.

Insgesamt schneiden kleinere Städte besser ab als die deutschen Millionenstädte. Nur knapp vor Hamburg liegt Berlin mit einer Quote von 31,4 Motorrädern auf 1000 Einwohner – ebenfalls deutlich unter dem Bundesschnitt von 38,4 Motorradzulassungen. Nur München schneidet als Millionenstadt überdurchschnittlich ab mit 45,7 Motorrädern.

Auffällig: Die wenigsten Motorräder sind im Osten Deutschlands zugelassen. Magdeburg belegt mit 26,9 Motorrad-Zulassungen Platz 57, gefolgt von Leipzig (25,8) und Halle (25,6). Absolutes Schlusslicht ist Rostock mit 25 Motorradzulassungen.

Hamburg wirklich keine Motorrad-Stadt?

Wie kann es sein, dass Hamburg laut den Zahlen keine Motorrad-Stadt ist? Eine logische Erklärung: Die Zahlen zeigen die Motorräder im Verhältnis zu den Einwohnern. In absoluten Zahlen steht es um Hamburg nicht ganz so schlecht. Insgesamt sind in Hamburg 59.267 Motorräder zugelassen, was die Hamburger auf Platz 3 katapultiert. München liegt auf Platz 2 mit 69.182 Motorrädern und mit großem Abstand an der Spitze steht Berlin mit 118.043 zugelassenen Motorrädern.

Der deutschlandweite Trend ist positiv: In 56 der 60 untersuchten Städte stiegen die Motorradzahlen im Vergleich zu 2023 an. In Berlin gab es einen leichten Rückgang, während in Darmstadt sogar ein Schwund von 20,3 Prozent vorliegt.

Und trotz des Trends ist Deutschland nach wie vor eine Autohochburg. Im Durchschnitt gibt es in den 60 größten Städten 38,4 Motorrad-Zulassungen pro 1000 Einwohner. Zum Vergleich: Auf 1000 Einwohner kommen durchschnittlich 501 Autos und Wohnmobile. Das sind 13 Mal mehr Autos und Wohnmobile als Motorräder. (dpa/mp)