Zum dritten Mal in Folge ist Hamburg die smarteste City Deutschlands. Das meint zumindest der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., kurz Bitkom, der am Mittwoch die Neuauflage des Smart City Index vorstellte. Untersucht werden soll, welche deutsche Stadt am digitalsten ist.

„Hamburg hat seine Dominanz der Vorjahre noch einmal ausbauen können und schneidet erstmals in vier von fünf Kategorien mit dem Spitzenwert ab“, sagt Achim Berg, Präsident des Bitkom. „Die Hansestadt hat sich den ersten Platz mehr als verdient.“ Mit 88,1 von 100 Punkten liegt Hamburg vor Köln mit 79,3 Punkten und Karlsruhe mit 73,2 Punkten.

Hamburg ganz vorn im „Smart City Index 2021“

Für die Erhebung des Index werden Städte mit mehr als 100.000 Einwohnenden untersucht, die nach insgesamt 133 Parametern verglichen werden. Bewertet wurden die Städte dann in den fünf Themenbereichen Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft.

Während Hamburg jedoch die höchste Gesamtwertung einfährt, sind im Bereich Verwaltung baden-württembergische Städte wie Stuttgart oder auch Mannheim weiter vorne. Generell schneiden Städte im Süden wie auch in Sachsen besser ab als etwa in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. So findet sich unter den zehn digitalsten Städten keine einzige weitere Stadt aus dem Norden.

Dies sind die Top 20 des „Smart City Index 2021“

Einen Unterschied zwischen Ost und West kann man nicht erkennen, so die Pressemitteilung des Bitkom. Doch das Ranking ist nicht in Stein gemeißelt, so Achim Berg. Im Feld gibt es viele Positionswechsel im Vergleich zum letzten Jahr.

Einige Faktoren sind für eine funktionierende Digitalisierung besonders wichtig: „Erfolgsfaktoren für eine Smart City sind ein engagiertes Rathaus, eine Digitalstrategie, klare Strukturen, ein gut geknüpftes lokales Netzwerk und die Teilhabe der Bevölkerung“, meint Achim Berg und ergänzt: „Noch wichtiger als solide Finanzen sind der Willen in der Politik und der Verwaltung und die Fähigkeit, in der gesamten Stadt Begeisterung für die Digitalisierung auszulösen.“ (to)