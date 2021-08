Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist zum ersten Mal seit Mitte Mai wieder über die 50er-Grenze geklettert – am Samstag lag sie bei 54, 5. Werden die Zügel jetzt wieder angezogen? Maßnahmen verschärft? Geschäfte geschlossen? Nein, heißt es aus der Gesundheitsbehörde: Auf die Corona-Maßnahmen in der Stadt habe das vorerst keine Auswirkungen.

Bei einer dauerhaften 7-Tages-Inzidenz von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner können die Länder selbst entscheiden, ob sie die Läden schließen und Shoppen nur noch mit Termin erlauben. Oder ob sie mindestens 40 Quadratmeter Einkaufsfläche pro Kundin und Kunde vorschreiben. Oder ob sie die Zahl derer, die zusammen Sport treiben, wieder auf fünf beschränken. So steht es in den Coronaregeln des Bundes.

Hamburg hält sich zurück: „Inwiefern weitere Maßnahmen zu treffen sind oder gegebenenfalls andere Indikatoren eine wichtige Rolle neben der Inzidenz spielen könnten, wird Gegenstand der Beratungen der MPK (Ministerpräsidentenkonferenz) am Dienstag sein“, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde.

Hamburg: Inzidenz steigt weiter

Am Samstag kamen 268 neu bestätigte Infektionen hinzu – 108 mehr als am Vortag und 181 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen blieb nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1624 (Stand: 6. August).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg nach Angaben der Behörde 80.086 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. Nach Schätzungen des RKI gelten 76.700 Menschen als genesen. Mehr als die Hälfte der Hamburger ist inzwischen doppelt geimpft.

Die Gesundheitsbehörde hatte die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken zuletzt mit Stand Freitag mit 56 angegeben, davon 19 auf Intensivstationen – das sind im Vergleich zu den Zahlen in der zweiten und dritten Welle moderate Werte. (dpa/abu)