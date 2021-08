Hamburg im Lockdown entdecken: Der Reiseführer gegen den Corona-Blues

Lockdown-Langeweile? Das muss nicht sein. Egal ob ein außergewöhnlicher Graffiti-Spaziergang oder ein Ausflug zum Naturschutzgebiet Höltigbaum: Die 26-jährige Autorin Sylvie Gühmann gibt in ihrem neuen Reiseführer „Hamburg. Unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen“ Tipps, was man trotz Lockdown in der Hansestadt so alles machen kann.

Eigentlich gibt es schon zahlreiche Reiseführer auf dem Markt. Was unterscheidet Gühmanns also von anderen? Die 26-Jährige beschreibt es so: „In vielen Reiseführern oder auch in den sozialen Medien bekommt man immer nur Orte vorgeschlagen, aber selten Aktivitäten. Dabei finde ich Letzteres viel sinnvoller.”

Reiseführer: Hamburg im Lockdown neu entdecken

Die gebürtige Ostfriesin war schon immer sehr heimatverbunden. „Schon in meinem ersten Buch habe ich mich mit meiner damaligen Heimat Ostfriesland beschäftigt. Nun wollte ich das gleiche für meine jetzige Heimat Hamburg tun.“ Seit vier Jahren wohnt Gühmann in Eimsbüttel. Im ersten Jahr habe sie noch eifrig die Stadt erkundet, doch je länger sie in Hamburg wohnte, desto mehr schlich sich die Bequemlichkeit ein – der Bewegungsradius beschränkte sich irgendwann hauptsächlich auf den eigenen Bezirk.

„Das ist für so eine große Stadt eigentlich viel zu schade“, so Gühmann. Irgendwann kam die Idee, aus dem Alltagstrott auszubrechen und ein Buch über die schönsten Aktivitäten der Hansestadt zu schreiben – und vielleicht auch andere zu motivieren, über die Bezirksgrenzen hinaus zu gehen.

Corona-Pandemie macht erfinderisch

Doch während ihrer Recherche brach die Pandemie aus und die junge Autorin musste improvisieren. „Normalerweise wäre ich viel rausgegangen, um zu recherchieren. Aber durch den Lockdown ging das nicht so intensiv wie sonst”, erzählt die 26-Jährige. Das habe sie erfinderisch werden lassen.

So fragte sie zum Beispiel ihre Instagram-Community nach Ideen und Inspiration. Und da die meisten Freizeitaktivitäten während des Lockdowns wegfallen, hat Gühmann viele kreative Vorschläge für den Lockdown-Zeitvertreib Nummer eins gesammelt: das Spazierengehen.

Viele Geheimtipps für den Spaziergang durch Hamburg

Ein Geheimtipp ist zum Beispiel der „Graffiti-Walk“ – überall in der Stadt sind Graffitis versteckt, die das maritime Stadtbild Hamburgs widerspiegeln und einem sogar etwas über die Geschichte der Hansestadt erzählen können. Wer diese entdecken möchte, kann zum Beispiel die Lippmannstraße in der Sternschanze besuchen. In einem Hinterhof ist ein alter Fischer zu sehen, der mit seinem Smartphone spielt. An der Schmuckstraße auf St. Pauli schaut ein Pfeife rauchender Chinese die Passanten an – eine Erinnerung an Deutschlands erste Chinatown in den 20er Jahren.

Der große Fischer aus der Lippmanstraße aus einem Hinterhof in der Sternschanze. Gühmann Foto:

Eine andere Alternative zum klassischen Alster-Spaziergang ist der Gang zum Elbstrand. „Das Café Tide Treibholz & Feinkost bietet momentan Kaffee zum Mitnehmen an”, so Gühmann. Den in Hamburg gerösteten Kaffee könne man sich vor, während oder nach einem Spaziergang gemütlich abholen.

Das Café Tide am Elbstrand bietet während des Lockdowns Kaffee zum Mitnehmen an. Gühmann Foto:

Auch ein Ausflug in das Naturschutzgebiet Höltigbaum an der Grenze zu Schleswig-Holstein, das Gühmann ein wenig am Schottland erinnert, lohne sich. „Es ist etwa 30 Kilometer entfernt und kann super mit einer Fahrradtour verknüpft werden.“ Also: Decke und Thermoskannen einpacken und los geht’s.

Der Reiseführer „Hamburg. Unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen“ (Emons Verlag) von Sylvie Gühmann ist am 21. Januar 2021 erschienen. Preis: 16 Euro.