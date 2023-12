Es ist ein Gerichtsprozess mit unappetitlichen Einzelheiten: Es geht um Fäkalien, die aus einer Gartenlaube durch ein illegales Rohr in einen Teich in Jenfeld geleitet wurden – gegen den Pächter Aurel S. wurde ein Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro erlassen. Doch der Mann wehrte sich dagegen, legte Einspruch ein und hatte Erfolg – und das, obwohl ihm die Richterin kein Wort glaubt und seine Laube mehr einem Ferienhäuschen als einer Gartenhütte gleicht.

Es ist ein Gerichtsprozess mit unappetitlichen Einzelheiten: Es geht um Fäkalien, die aus einer Gartenlaube durch ein illegales Rohr in einen Teich in Jenfeld geleitet wurden. Gegen den Pächter der Parzelle wurde ein Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro erlassen. Doch der Mann wehrte sich dagegen, legte Einspruch ein und hatte Erfolg – und das, obwohl ihm die Richterin kein Wort glaubt.

Parzelle 201 des Kleingartenvereins an der Görlitzer Straße: Von hier aus floss das Abwasser durch ein unterirdisches Rohr in den Schleemer Bach. Laut Staatsanwaltschaft soll der Pächter des Grundstücks dafür verantwortlich sein.

Hamburg: Mann soll Fäkalien in Teich geleitet haben

Der Vorwurf des Staatsanwalts: vorsätzliche Gewässerverunreinigung! Toiletten-, Dusch- und Spülwässer soll der Angeklagte von Februar 2020 bis Mai 2022 in den Teich geleitet haben, der in den Öjendorfer See mündet.

Gegen den Pächter des Kleingartens wurde ein Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro erlassen – doch der 46-Jährige akzeptierte die Strafe nicht, weshalb der Fall am Montag vor dem Amtsgericht Wandsbek landete.

Vom Eckgrundstück wurden die Fäkalien in den Teich (unten im Bild) durch ein illegales Rohr geleitet. Apple Karten Vom Eckgrundstück wurden die Fäkalien durch ein illegales Rohr in den Teich (unten im Bild) geleitet.

Gleich zu Beginn stellt der Verteidiger klar: Sein Mandant habe das Rohr weder verlegt, noch verlegen lassen, noch Kenntnis davon gehabt. Er sei von Februar 2020 bis Mai 2022 immer mal wieder in seiner Heimat Albanien gewesen – seine Ausweisdokumente belegen das – und habe deshalb nicht wissen können, was in der von ihm gepachteten Laube passiert.

Im weiteren Verlauf des Prozesses kommen Zweifel auf: Ein Polizist, der damals an dem Fall arbeitete, sagte aus, dass das Rohr im Kleingartenverein ein offenes Geheimnis gewesen sei. „Jeder wusste davon“, fasst der Beamte zusammen, was er von Anwohnern gehört hatte. Zudem sollen sich immer mal wieder dubiose Gestalten in der Parzelle aufgehalten haben – unter anderem sollen dort Personen illegal übernachtet haben.

Die Laube in Jenfeld: eher Ferienhaus als Kleingartenhütte

Dass das gut möglich ist, zeigen Fotos vom Kleingartenhäuschen: Eine weiße Gardine hängt vor dem Fenster, ein Sofa steht vor einem Flachbildfernseher – es ähnelt eher einem Ferienhäuschen als einer Gartenlaube.

Kurios: Ein Zeuge hatte der Polizei gesagt, er habe vermummte Personen gesehen, die nachts das Rohr verlegt hätten, doch vor Gericht will er sich an nichts mehr erinnern. Diese Aussage habe er nie getätigt, so seine Behauptung.

Für den ermittelnden Polizisten keine Überraschung. Er habe schon mehrfach erlebt, dass Zeugen aus Angst vor Konsequenzen aus dem Umfeld des Angeklagten plötzlich nichts mehr sagen wollen, so der Beamte.

Der Angeklagte wird freigesprochen – man könne ihm nicht nachweisen, dass er als Pächter das Rohr verlegt oder es in Auftrag gegeben hat, so die Richterin. „Dass ich Ihnen persönlich nicht glaube, ist eine andere Sache“, fügt sie hinzu. Es gilt der Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten.