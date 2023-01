In Hamburg stehen im neuen Jahr eine ganze Reihe von tollen Veranstaltungen an: Ironman, Schlagermove, Straßenfeste und ein wahrer Konzert-Marathon, wenn ein Superstar an fünf aufeinanderfolgenden Tagen auftritt. Wann die Highlights im neuen Jahr stattfinden – lesen Sie den ersten Teil des großen MOPO-Überblicks.

Januar: Start in die Hochzeits-Saison

Hochzeitstage Hamburg

Auf den Hochzeitstagen Hamburg dreht sich am 21. und 22. Januar alles um den großen Tag für das Brautpaar. Von der Einladung über die Location und das Brautkleid bis hin zum Hochzeitstanz gibt es hier alle Beratungsangebote unter einem Dach. Die Hochzeitstage finden jeweils von 11-17 Uhr in der Halle B7 der Hamburger Messehallen (Sternschanze) statt. Ein Tagesticket kostet 15 Euro pro Person. Weitere Informationen zu den Hochzeitstagen Hamburg gibt es hier.

Februar: Größte Motorrad-Messe des Nordens

Die Hamburger Motorradtage

Mittlerweile zum 26. Mal lassen die Hamburger Motorradtage die Herzen von Motorradfans höher schlagen. Auf der größten Bike-Messe des Nordens können Besucher:innen die neuesten Modelle bewundern, dazu gibt es ein spektakuläres Rahmenprogramm mit Stunt-Shows und Unterhaltung. Die Motorradtage finden vom 10. bis 12. Februar in den Hamburger Messehallen (Sternschanze), jeweils von 10-18 Uhr statt, Karten gibt es für 10 bis 15 Euro. Weitere Informationen über die Motorrad-Messe finden Sie hier.

Fachsimpeln gehört auf den Hamburger Motorradtagen einfach dazu (Archivbild). dpa Fachsimpeln gehört auf den Hamburger Motorradtagen einfach dazu (Archivbild).

Lizzo in Hamburg

An der US-Sängerin und Rapperin Lizzo führt kein Weg mehr vorbei: Seit dem Durchbruch mit ihrer Single „Juice” im Jahr 2019 gehört sie zu den internationalen Topstars. Doch nicht nur mit ihrer Musik, auch mit ihrem Einsatz für mehr Selbstliebe – egal in welcher Kleidergröße – macht Lizzo von sich reden. Auf ihrer „The Special Tour“ kommt sie am 20. Februar um 20 Uhr in die Barclays Arena. Tickets gibt es ab 71,90 Euro. Weitere Informationen zu Lizzo in Hamburg finden Sie hier.

März: Gastro-Messe und Frühlingsdom

Die Internorga 2023

100.000 Quadratmeter Fläche, 1300 Aussteller: Das ist die „Internorga 2023“. Hier werden die neuesten Foodtrends und Geschäftsmodelle für die Gastronomie vorgestellt. Bereits zum 97. Mal können hier wichtige Kontakte geknüpft werden. Die Messe für Fachpublikum findet vom 10. bis 14. März in den Messehallen (Sternschanze) statt, jeweils von 10 bis 18 Uhr ist sie geöffnet. Eine Tageskarte gibt es für 38 Euro, ermäßigt für 22 (Azubis und Studierende). Ein Ticket für beide Messetage kostet 49 Euro. Weitere Informationen zur Internorga gibt es hier.

Der Frühlingsdom

Drei Mal im Jahr kommen Jahrmarkt-Fans auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) auf ihre Kosten. Den Auftakt macht natürlich der Frühlingsdom: Ob Karussellfahrten oder süße und herzhafte Spezialitäten – hier findet jeder etwas Passendes. Für spektakuläre Bilder am Nachthimmel sorgt das Feuerwerk an ausgewählten Freitagen um 22.30 Uhr. Am Mittwoch ist traditionell der Familientag, wo es ermäßigte Preise gibt. Los geht es am 24. März, Schluss ist am 23. April. Weitere Informationen zum Hamburger Frühlingsdom gibt es hier.

Der Hamburger Frühlingsdom lockt mit seinen Fahrgeschäften und süßen Leckereien die Besucher:innen an (Archivbild). dpa Der Hamburger Frühlingsdom lockt mit Fahrgeschäften und süßen Leckereien (Archivbild).

April: Konzerte über Konzerte

Helene Fischer in Hamburg

Das hat es noch nie gegeben: Die Königin des Pop-Schlagers, Helene Fischer, tritt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der Barclays Arena auf. Vom 11. bis 16. April haben ihre Fans die Chance, sie im Rahmen ihrer „Rausch”-Tour an einem oder mehreren Abenden ab 20 Uhr live in der Barclays Arena zu erleben. Einige Tickets gibt es noch, ab 64,90 Euro aufwärts. Weitere Informationen zu den Helene-Fischer-Konzerten in Hamburg gibt es hier.

Avril Lavigne in Hamburg

Avril Lavigne geht 2023 auf große „Love Sux”-Tour und stattet auch Hamburg am 17. April einen Besuch ab. Als sie Anfang der 2000er mit Hits wie „Complicated” und „Skater Girl” berühmt wurde, war sie noch ein Teenager. Doch auch mit 38 Jahren hat sich die Sängerin ihre rebellische Ader bewahrt Tickets gibt es für 56,90 Euro. Weitere Informationen zum Konzert in der Hamburger Sporthalle finden Sie hier.

Hamburg Marathon

Zum 37. Hamburg Marathon gehen am 23. April wieder tausende Teilnehmer:innen an den Start. Auf fast 43 Kilometern geht es einmal quer durch die Stadt. Ob Profi oder Amateur, hier dürfen alle laufen und sich von ihren Freunden und Verwandten an der Strecke ordentlich anfeuern lassen. Weitere Informationen zum Hamburg Marathon finden Sie hier.

Tausende Läuferinnen und Läufer waren beim Hamburg Marathon 2022 am Start (Archivbild). dpa Tausende Läuferinnen und Läufer waren beim Hamburg Marathon 2022 dabei (Archivbild).

Internationales Musikfest Hamburg

Mehr als einen Monat lang können Musik-Fans beim Internationalen Musikfest Konzerthighlights in der Elphilharmonie (HafenCity) und der Laeiszhalle (Neustadt) genießen. Motto in diesem Jahr: „Liebe“! 78.000 Besucher:innen werden vom 28. April bis zum 7. Juni erwartet – sie können sich auf Klassik, Jazz und Pop freuen, mit Stars wie Cecilia Bartoli, Barbara Hannigan und Yuja Wang, Jonas Kaufmann, Lang Lang, Maurizio Pollini und Krystian Zimerman. Nähere Informationen zum Internationalen Musikfest gibt es hier.

Mai: Ein Superstar, Hafengeburtstag und Harley-Days

Elton John in Hamburg

Es ist die voraussichtlich letzte Tournee in seinem Leben: Pop-Megastar Elton John verabschiedet sich mit der „Farewell Yellow Brick Road“-Welttournee von der Bühne. „Eure anhaltende Liebe, Geduld und Unterstützung hauen mich immer wieder um“, sagte der 75-Jährige seinen Fans. Das Konzert am 2. Mai in der Barclays Arena (Bahrenfeld) ist natürlich schon längst ausverkauft.

Hafengeburtstag

Zum 834. Mal findet der Hamburger Hafengeburtstag statt! Traditionell wird das Spektakel mit der großen Einlaufparade eröffnet, bei der Schiffe aller Art und Größe dabei sind. Schlepperballett, Hafenmeile, Bühnenprogramm – es wird ein buntes Treiben vom 5. bis zum 7. Mai. Weitere Infos zum Programm des Hafengeburtstags gibt es hier.

Das Kreuzfahrtschiff „AIDA Prima“ bei der Licht-Show beim Hafengeburtstag 2022. 50.000 Besucher kamen, um das Spektakel samt Feuerwerk zu bestaunen. dpa Das Kreuzfahrtschiff „Aida Prima“ bei der Licht-Show am Hafengeburtstag 2022

Harley-Days

Motorradfans aufgepasst: Die Harley-Days sind für Biker jedes Jahr ein Highlight. Auf verschiedenen Bühnen auf dem Gelände am Großmarkt (Hammerbrook) gibt es spektakuläre Shows und Live-Musik. Auch geführte Touren durchs Hamburger Umland werden angeboten. Gefeiert wird durchgängig vom 19. bis zum 21. Mai. Ein Tagesticket gibt es für zehn Euro, das Wochenendticket für 18 Euro. Wer nur am Sonntag vorbeischauen möchte, kann kostenlos dabei sein. Weitere Informationen zu den Harley-Days gibt es hier.

Juni: Ironman und Jazz-Festival

Eppendorfer Landstraßenfest

Live-Musik, ein großer Flohmarkt und kulinarische Leckerbissen: Das Eppendorfer Landstraßenfest zieht jährlich Besucher:innen aus ganz Hamburg an. In diesem Jahr hat das Fest am 3. und 4. Juni sein 40. Jubiläum. Mit dabei sind auch wieder das beliebte Kellner-Rennen und der Open-Air-Gottesdienst. Weitere Informationen zum Eppendorfer Landstraßenfest finden Sie hier.

Der Ironman

Im August 2017 fand der Ironman das erste Mal in Hamburg statt – damals ein Riesenerfolg. Schnell war klar: Das muss wiederholt werden! Jährlich können Sport-Begeisterte im ganzen Stadtgebiet nun ihr Können unter Beweis stellen. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon: Die Distanzen sind extrem und umso beeindruckender die Leistung der Sportler – auch für Zuschauer:innen ist das Event am 4. Juni deshalb ein ein Sport-Highlight. Weitere Informationen zum Ironman in Hamburg gibt es hier.

48h Wilhelmsburg

Hier ist der Name Programm: 48 Stunden lang präsentiert sich der Stadtteil Wilhelmsburg von seiner musikalischen Seite. Alle Künstler und Bands haben einen Bezug zu den Elbinseln und verwandeln vom 9. bis 11. Juni ihre Ateliers, Balkone, Wohnzimmer in Festival-Bühnen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Weitere Informationen zu 48 Stunden Wilhelmsburg gibt es hier.

Elbjazz

Der Hamburger Hafen als Kulisse für ein Festival: Das gibt es nur bei „Elbjazz“! Tausende Fans werden zu einem der größten Jazzfestivals in Europa erwartet. Rund 50 Konzerte werden auf den unterschiedlichsten Bühnen gespielt. Es gibt zwei Festivalzentren: die Elbphilharmonie (HafenCity) und das Werftgelände von Blohm + Voss (Steinwerder). Auch internationale Acts werden dabei sein, darunter Wendy McNeill und Cécile McLorin Salvant. Ein Tagesticket gibt es für 89 Euro, das Ticket für das Wochenende (9. und 10. Juni) kostet 139 Euro. Weitere Infos zum Elbjazz gibt es hier.

Besucher genießen die Musik vor der Hauptbühne des Elbjazz-Festivals auf dem Gelände der Werft Blohm+Voss (Archivbild). dpa Besucher genießen die Musik vor der Hauptbühne des Elbjazz-Festivals auf dem Gelände der Werft Blohm+Voss (Archivbild).

Altonale

Das bunte Straßen- und Kulturfest „Altonale” wartet vom 16. Juni bis 2. Juli wieder mit jeder Menge Highlights auf. Mehrere hundert Einzelveranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Theater, Film, Musik, Literatur und Jugend finden jedes Jahr während der 17 Festivaltage im Frühsommer statt. Am letzten Wochenende wird zudem das Straßenkunstfestival „STAMP” gefeiert. Weitere Informationen zur „Altonale“ gibt es hier.

Juli: Schlagerparty und Dom

Der Schlagermove

Party, Party, Party! Der Schlagermove lockt Hunderttausende Menschen nach Hamburg. Für die einen der Albtraum, für die anderen der Höhepunkt des Jahres: 45 Musiktrucks sorgen für Super-Stimmung auf der Feiermeile zwischen Kiez und Hafen. Auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) findet die Aftermove-Party statt. Für Schlager-Fans ist der 7. und 8. Juli ein Muss. Weitere Informationen zum Schlagermove gibt es hier.

Sommerdom

Am 21. Juli beginnt der beliebte Sommerdom. Besucher:innen können sich auf Achterbahnen, Karussells, Schießbuden, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln freuen. Auch bei dieser Dom-Ausgabe gibt es an ausgewählten Freitagen wieder Feuerwerk zu bestaunen. Schluss ist am 20. August. Weitere Informationen gibt es hier.