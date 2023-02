Bei einer Rooftop-Bar denken die meisten wohl an kühle Drinks und laute Musik. Dass es auch anders geht, beweist das „Room with a vju“ auf dem Energiebunker in Wilhelmsburg. Hier dominieren Kaffe und Tee die Speisekarte – und das zu normalen Café-Preisen. Am Sonntag wird ab 11 Uhr für 24,50 Euro ein Frühstück angeboten.

Während des Sonnenuntergangs bei einem Drink den Ausblick über die Stadt genießen: Bei einem Besuch auf einer Rooftop-Bar lässt sich der Tag gut ausklingen – oder der Abend fängt dann erst richtig an. Auch in Hamburg kann man sich wunderbar mit Freunden über den Dächern der Stadt treffen. Wo sind die besten Adressen der Stadt? Vorab schonmal die Info: Die Preise der Cocktails können locker mit denen aus den großen Weltmetropolen mithalten.

1. „Room with a vju“ in Wilhelmsburg

Auf 30 Meter Höhe haben die Besucher:innen einen 360-Grad-Blick über Hamburg sowohl von der Terrasse als auch vom loftartigen Innenraum aus. Bei schlechtem Wetter ist die Terrasse geschlossen. Das Café ist barrierefrei und Hunde sind willkommen.

Das „vju“ ist nur am Wochenende geöffnet und zwar samstags von 14 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr. Achtung: Am 13. August, 20 August, 27. August, 28. August und 3. September bleibt das Café aufgrund von Veranstaltungen geschlossen. Auch Führungen im Energiebunker werden angeboten. Adresse: Neuhöfer Straße 7, 21107 Hamburg.

2. „Lascana Beach-Club“ in Barmbek

Wer an die Hamburger Meile denkt, hat wahrscheinlich nicht eine Rooftop-Bar mit Strandbereich im Kopf – aber umgeben von den Mundsburg-Towers gibt es tatsächlich eine Bar auf dem Dach des Einkaufszentrums. Sie ist etwas versteckt, aber wenn man weiß, dass man nicht über die Hamburger-Meile selbst, sondern nur über die Aufzüge des Parkhauses auf die Dachterrasse gelangt, dann wird man mit einem spektakulären Blick über die Stadt belohnt.

Es warten Liegen, die man sonst nur von exklusiven Strand-Clubs kennt und auch sonst erinnert die Bar einen aufgrund des Sandbodens an Strand-Urlaub. Neben einer großen Cocktail-Auswahl finden die Besucher:innen auf der Karte auch Pizza, Pasta, Salate und andere Gerichte zu normalen Restaurantpreisen. Einen „Sex on the Beach“ bekommt man für 11 Euro.

Wer es etwas exklusiver mag, kann sich auch eine Liege im VIP-Bereich gönnen, hier beträgt der Mindestverzehrwert jedoch 150 Euro. Eine Happy Hour gibt es nicht. Geöffnet hat die Bar jeden Tag von 12 bis 23 Uhr. Adresse: Humboldtstraße 6, 22083 Hamburg.

3. „The Campari Lounge“ in St. Georg

Auf dem Dach des Hotels „The George“ befindet sich ein wunderbarer Platz, um den Sonnenuntergang über der Alster zu beobachten: „The Campari Lounge“ bietet einen 360-Grad-Blick über die Stadt und das Wasser. Einen Moscow-Mule bekommt man hier für 12,50 Euro. Eine kleine Auswahl an Speisen gibt es ebenfalls, wer größeren Hunger hat, kann auch in das im unteren Bereich des Hotels gelegenen Restaurant „DaCaio“ gehen, von hier hat man allerdings keinen Blick auf die Alster.

Die Bar hat montags bis freitags von 17 Uhr bis 23 Uhr, samstags von 15 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 15 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Eine Tischreservierung ist nicht möglich. Adresse: Barcastraße 3, 22087 Hamburg.

4. „20up“ auf St. Pauli

Am späten Abend auf den beleuchteten Hafen gucken? Das ist ein besonderes Erlebnis, welches Sie in der Skyline Bar 20up oben auf dem Empire-Riverside-Hotel erleben können. An Speisen gibt es lediglich Sushi-Mixes und Sashimi, diese sind recht hochpreisig: Es werden mindestens 35 Euro für eine kleine Auswahl fällig. Wer Fischgerichte mag, wird aber im Restaurant „waterkant“ mit einer Showküche glücklich.

Die Bar hat keine Terrasse, ist also „indoor“, dafür ist die Atmosphäre besonders gemütlich und man kann auch bei schlechtem Wetter die Drinks ab 11 Euro genießen. Die Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 1 Uhr. Adresse: Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg.

5. „Top Seven“ in Rotherbaum

Wie der Name schon vermuten lässt, befindet sich das „Top Seven“ auf der siebten Etage des 5-Sterne-Hotels Grand Elysée Hamburg. Auf 150 Quadratmetern hat man einen weiten Blick über die Hansestadt – 60 Sitzplätze werden angeboten. Neben kühlen Drinks stehen auch Tapas auf der Speisekarte. Die Preise sind jedoch auf einem hohen Niveau: Für einen Absolut Matcha werden 18 Euro fällig und für einen Käsekuchen 7 Euro.

Sonntags bis donnerstags ist die Dachterrasse von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 14 Uhr bis 23 Uhr. Adresse: Rothenbaumchaussee 12, 20148 Hamburg.

6. „clouds – Heaven’s Nest“ auf St. Pauli

Die Tanzenden Türme auf St. Pauli kennt in Hamburg jede:r – und ganz oben befindet sich eine Rooftop-Bar mit spektakulärer Sicht über die Hansestadt! Auch in dieser Bar gibt es einen VIP-Bereich, bei dem es einen Mindestverzehrwert von 100 Euro gibt. Für Cocktails werden um die 17 Euro fällig. Gegessen werden kann im höchsten Restaurant Hamburgs im 23. Stock der Tanzenden Türme, Snacks gibt es aber auch auf dem Rooftop. Hunde sind herzlich willkomen.

Von Mai bis Oktober hat die Bar auf, und zwar montags bis freitags ab 17 Uhr und samstags und sonntags ab 16 Uhr. Im Juli und August sowie bei schlechtem Wetter bleibt das „clouds ­– Heaven’s Nest“ geschlossen. Adresse: Reeperbahn 1, 20359 Hamburg.

7. „Heritage Rooftop Bar“ in St. Georg

Meterhohe Fenster, ein traumhafter Blick über die Außenalster – das ist die luxuriöse „Heritage Rooftop Bar“. Über den Dächern Hamburgs lässt sich mit einem kühlen Drink in der Hand und dem satten Bass der DJs in den Ohren wirklich aushalten – die Preise sind jedoch sehr hoch: Für einen Cocktail werden schnell bis zu 18 Euro fällig.

Wer etwas essen möchte, kann in’s mehrfach ausgezeichnete Restaurant direkt neben der Bar gehen. Auch von dort hat man einen fantastischen Blick über das Wasser, aber das hat seinen Preis: Mit 54 Euro für ein Fischgericht muss man rechnen. Für Besucher:innen, die einfach nur das Feeling von New York und anderen Metropolen haben wollen, können aber auch eine kleine Cola für 4,50 Euro bestellen.

Die Bar hat täglich von 17 Uhr bis 0 Uhr geöffnet, Hunde dürfen nicht mitgebracht werden. Adresse: An der Alster 52, 20099 Hamburg.