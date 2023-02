Elbe, Alster, Kanäle – in Hamburg ist das Wasser allgegenwärtig. Was wäre da naheliegender, als mal ein schwimmendes Restaurant zu besuchen? Die MOPO gibt einen Überblick, wo man am schönsten auf Schiffen und Pontons essen kann.

Schicke Holzhütte mit Elbblick: Das „Liberté“ in Altona

Von außen wirkt das Restaurant „Liberté“ beim Fähranleger Altona Fischmarkt wie eine schwarze Holzhütte, innen finden sich die Gäste aber in einer stylischen Bar mit New-York-Charakter wieder. Mit Blick auf die Elbphilharmonie lassen sich hier kühle Drinks genießen – oder Sie nehmen etwas am Nachmittag von der Pâtisserie-Karte? Auf der Terrasse ist man der Elbe ganz nah – und kann wunderbar laue Sommernächte mit Freund:innen verbringen.

Parkplätze gibt es dank des direkt am Fischmarkt gelegenen Steges genug. Wer trotzdem lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt, hat viele Möglichkeiten: Die Bushaltestellen Hafentreppe und Fischmarkt sind ganz in der Nähe. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 16 Uhr bis 23 Uhr. Adresse: Große Elbstraße 9a.

Exklusives Speisen auf der Elbe: „Engel“ in Othmarschen

Wer es etwas edler mag und bereit ist, mindestens 24 Euro für ein Hauptgericht auszugeben, ist im Restaurant „Engel“ richtig. An der Elbchaussee auf dem Ponton des Fähranlegers Teufelsbrück gelegen haben Gäste bei exklusiver Atmosphäre einen guten Blick auf vorbeifahrende Pötte. Auf der Speisekarte stehen unterschiedliche Fischgerichte, aber auch Freund:innen der mediterranen Küche werden hier glücklich.

Restaurant Engel Patrick Sun Im Restaurant „Engel“ können Sie große Pötte während des Essens beobachten.

Ihr Auto können Sie auf der Straße Lünkenberg, abgehend von der Baron-Voght-Straße, abstellen. Oder Sie nehmen die Buslinie X21 bis zur Haltestelle Teufelsbrück (Fähre) – dann sind Sie direkt da. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 15 Uhr bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 13 Uhr bis 23 Uhr. Adresse: Fähranleger Teufelsbrück.

Das Café auf dem Ponton: „Entenwerder1“ in Rothenburgsort

Moderne Architektur, gemütliche Sitzgelegenheiten im Grünen und Blick auf den Peutehafen: Das ist das Café „Entenwerder1“. Auf dem Ponton können die Gäste auf der Terrasse einen Cappuccino trinken und Snacks zu sich nehmen. Egal ob Frühstück am Wochenende, Kuchen am Nachmittag oder ein Wein am Abend: Besucher können hier Sommerstunden mit Hafen-Flair genießen.

Das „Entenwerder1“ – moderne Architektur trifft auf Hafen-Flair. Imago Das „Entenwerder1“ – moderne Architektur trifft auf Hafen-Flair.

Zum Ponton führt nur eine kleine Brücke ­– Ihren Wagen können Sie auf dem Parkplatz direkt am Café abstellen. Oder Sie kommen mit der Buslinie 530 und steigen an der Haltstelle Entenwerder Stieg aus – dann sind es nur noch fünf Minuten zu Fuß. Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 10 Uhr bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 Uhr bis 22 Uhr. Adresse: Entenwerder 1.

Essen und Trinken in einer alten Elbfähre: „Kleinhuis‘ Restaurantschiff“ im Museumshafen in Altona

1955 gebaut und noch fahrtüchtig: Die „D.E.S. Bergedorf“ war eine Elbfähre – und ist heute ein Restaurant für norddeutsche Küche. Klassiker wie Labskaus und Matjesfilet stehen hier auf der Karte, ebenso Kalbschnitzel, eine vegetarische Bratkartoffelpfanne und andere herzhafte Gerichte. Auf der Terrasse können Sie einen Blick auf den Hafen werfen – die Möwen kreischen bestimmt.

Ein Parkplatz für Ihren Pkw befindet sich direkt am Steg. Für Familien, aber selbstverständlich auch für alle anderen, sind aber natürlich auch noch die Elbfähren – die wirklich noch in Betrieb sind – eine gute Option: Die Linie 62 legt direkt am Ponton an. Öffnungszeiten: mittwochs bis samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr. Adresse: Ponton Neumühlen.

Schiffsrestaurant auf der Binnenalster: „Die Alsterlagune“

Mit Blick auf Hamburger Highlights wie das „Vier Jahreszeiten“, die Alsterfontäne und den Jungfernstieg: Das Restaurant „Alsterlagune“ bietet auf der Binnenalster Pizza, Pasta und verschiedene Fischgerichte an. Auch Cocktails mit und ohne Alkohol können Sie in dem Restaurant genießen.

Aufgrund der zentralen Lage in der Innenstadt ist die Parkplatzsituation schwierig, aber vielleicht haben Sie ja an der Straße „Neuer Jungfernstieg“ Glück. Oder Sie nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel, der S- und U-Bahnhof Jungfernstieg ist nur fünf Minuten zu Fuß entfernt. Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 Uhr bis 23 Uhr, freitags und samstags von 11 Uhr bis 0 Uhr. Adresse: Ballindamm 14b.

Sonnenuntergänge auf der Außenalster: Das „Coco Riviera“ in St. Georg

Auf dem Fähranleger Atlantic auf der Außenalster gelegen bietet das Restaurant „Coco Riviera“ auf seiner Speisekarte ausgewählte Gerichte im höherpreisigen Segment an. Dafür bekommt man aber auch eine sehr gute Aussicht auf das bunte Treiben auf der Außenalster. Die kühlen Cocktails lassen sich mit Freund:innen am besten während des Sonnenuntergangs genießen – dann fühlt man sich gleich wie im Urlaub.

Wenn Sie mit dem Auto kommen, können Sie im Parkhaus an der Kunsthalle oder im Parkhaus am Hauptbahnhof parken, dann sind es noch knapp zehn Minuten zu Fuß. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet es sich ebenfalls an, beim Hauptbahnhof aus der S- oder U-Bahn oder aus dem Bus auszusteigen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 Uhr bis Sonnenuntergang, freitags von 12 Uhr bis Open End, samstags von 10 Uhr bis Open End und sonntags von 10 Uhr bis Sonnenuntergang. Adresse: An der Alster 72.

Palmen im Hafen: Das „Watergate“ auf St. Pauli

Eine Palmenterrasse mitten im Hafen? Das bietet das „Watergate“ – direkt an der Elbe beim Eingang zum alten Elbtunnel. Auf der Speisekarte stehen Wraps, Burger und viele Fischgerichte. Auch frühstücken kann man hier – und zwar täglich bis 12 Uhr.

Parkmöglichkeiten befinden sich bei den Landungsbrücken – oder Sie kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Bushaltestelle St. Pauli Hafenstraße und der U- und S-Bahnhof Landungsbrücken sind ganz in der Nähe. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 Uhr bis Open Ende und sonntags von 9 Uhr bis Open End. Adresse: Bei den Landungsbrücken 8.

Hamburger Küche in einem alten Kahn: Das „Feuerschiff“ in der Neustadt

Ein Restaurant der besonderen Art: Das namensgebende Feuerschiff ist 1952 erbaut worden und war vor der Küste Englands im Einsatz. Heute kann man auf dem historischen Pott norddeutsche Küche genießen – Fisch dominiert die Speisekarte, aber auch Vegtarier:innen und Veganer:innen werden hier fündig.

Das Feuerschiff Florian Quandt Das „Feuerschiff“ ist in der Nähe der Elphi gelegen.

Frühstück bietet das „Feuerschiff“ ebenfalls an: samstags und sonntags von 9 Uhr bis 12 Uhr können Gäste in den Tag starten. Das „Parkhaus Michel-Garage“ ist fünf Gehminuten entfernt. Wenn Sie mit der U-Bahn oder dem Bus kommen, steigen Sie am besten am U-Bahnhof Baumwall aus, dann sind es nur noch drei Minuten zu Fuß. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 Uhr bis 23 Uhr. Adresse: City Sporthafen, Vorsetzen.

Hawaii auf einem Alsterkanal: Das „Kailua Poké“ in Uhlenhorst

Sogenannte „Poké Bowls“, also bunte Salate meist mit Fisch, sind in der letzten Zeit immer beliebter geworden. Die aus Hawaii stammenden Gerichte werden in einer Schüssel serviert und sind sehr gesund. Im „Kailua Poké“ am Hofweg können die Gäste ihre Bowl selbst zusammenstellen: So entsteht dann eine ganz individuelle Mahlzeit – mit einem Gefühl von Hawaii mitten in Hamburg. Auf der Terrasse direkt am Fähranleger Mühlenkamp können Gäste auf dem Wasser den Sonnenuntergang genießen.

Es gibt einen kostenpflichtigen Parkplatz drei Gehminuten vom Restaurant entfernt, die Bushaltestelle Hans-Henny-Jahn-Weg ist direkt vor dem „Kailua Poké“. Öffnungszeiten: montags bis sonntags 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Adresse: Hofweg 103.