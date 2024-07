Die Sternbrücke war ein zentraler Ort für Hamburgs Kulturszene – mehrere Clubs hatten hier ihr zu Hause. Weil die Sternbrücke abgerissen wird, mussten die Clubs ihr zu Hause verlassen. Für zwei von ihnen – das „Fundbureau“ und die „Beat Boutique“ – geht es bald an den Deichtorhallen weiter. Nun fand die Übergabe der Räumlichkeiten an die Clubbetreiber statt. Lesen Sie hier, was genau geplant ist, wie die neue Location aussieht, warum „Sternbrücken-Feeling“ aufkommt und wann es endlich losgeht.