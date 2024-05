Hagel, Sturm, Hochwasser: So viele Schäden gab es durch Wetterextreme in Hamburg

Hagel, Sturm und Hochwasser sind Naturelemente, die viele Schäden anrichten können – in Hamburg Schäden in Millionenhöhe.

Die Summe der Unwetterschäden in Hamburg ist nach Angaben der Versicherungswirtschaft im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Wetterextreme wie Sturm, Hagel, Starkregen und Hochwasser sorgten 2023 für Schäden in Höhe von insgesamt 29 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es 125 Millionen Euro. 22 Millionen der 29 Euro im vergangenen Jahr entfielen auf die Sachversicherer für Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie sieben Millionen Euro auf die Kfz-Versicherer, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag mitteilte.

Schäden durch Starkregen und Hochwasser leicht gestiegen

Statistisch waren den Angaben zufolge in Hamburg von 1000 Wohngebäudeversicherungsverträgen 8,5 von einem Sturm- und Hagelschaden betroffen. 2022 waren es dagegen 57,9. Damit stehe Hamburg auf Platz 15 der am Montag vorgestellten bundesweiten Naturgefahrenbilanz des GDV. Die Schadenhäufigkeit bei Sturm- und Hagelschäden liegt den Angaben zufolge im Bundesdurchschnitt bei 18,5 Schadenmeldungen. Die meisten Schäden gab es in Schleswig-Holstein mit 31 Meldungen.

Die Schäden durch Starkregen oder Hochwasser seien im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Auf 1000 Sachversicherungsverträge mit Elementardeckung kamen in Hamburg 10,7 (2022: 9,5) Schadenmeldungen. In der Kfz-Versicherung fiel die Zahl der Schadenmeldungen durch Unwetter von 3,2 (2022) auf 2,5 von 1000 Verträgen.

Der GDV wies darauf hin, dass die Statistik nur versicherte Schäden erfasse. Allerdings seien nicht alle Gebäude in Hamburg rundum geschützt. Während fast alle Wohnhäuser gegen Sturm und Hagel abgesichert seien, verfügten in der Hansestadt nur 39 Prozent über den Schutz gegen Elementarrisiken wie Starkregen und Hochwasser. Im Bundesdurchschnitt seien 54 Prozent gegen alle Naturgefahren versichert. (mp/dpa)