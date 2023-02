Bis zu 45 Kilometer pro Stunde können sogenannte Speed-Pedelecs hinlegen. Blitzschnell und umweltfreundlich von Bergedorf in die Innenstadt fahren? Kein Problem. Was allerdings ein Problem ist: Fahrer der Highspeed-E-Bikes sind genauso ungeschützt wie alle anderen Radfahrer, dürfen aber nicht auf dem geschützten Radfahrstreifen fahren. Die Grünen in Altona wollen das jetzt ändern.