Hamburg gibt deutlich mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe aus

Hamburg hat im vergangenen Jahr öffentliche Mittel in Höhe von rund 1,73 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe aufgewendet. Das seien etwa neun Prozent mehr als 2022, wie das Statistik­amt Nord bekannt gab. Im Vergleich zu 2018 stiegen die Aufwendungen um 24 Prozent.

Mit 1,18 Milliarden Euro oder rund 68 Prozent floss der größte Teil des Geldes in die Kindertagesbetreuung, vor allem in Kitas. Für Hilfen zur Erziehung, etwa Erziehung in Heimen und Pflegefamilien, Erziehungsberatung und sozialpädagogische Familienhilfe wurden 435 Millionen Euro (etwa 25 Prozent) ausgegeben.

Der Rest verteilt sich auf kleinere Posten wie die Jugendarbeit oder den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. (dpa/mp)