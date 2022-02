Vor genau zwei Jahren sind in Hanau neun Menschen bei einem Anschlag aus rassistischen Motiven ermordet worden. In ganz Deutschland hat es dazu am Samstag Gedenkveranstaltungen gegeben. Auch in Hamburg sind am Freitag und Samstag mehrere hundert Menschen bei Veranstaltungen in Billstedt und Barmbek zusammengekommen.

Rund 700 Teilnehmende hatten sich am Samstag laut Polizei gegen 13 Uhr am Bert-Kaempfert-Platz in Barmbek zum Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau getroffen. Rund 50 Aufrufe hatte es zu der Veranstaltung gegeben, unter anderem vom „Hamburger Bündnis gegen Rechts“, dem „Flüchtlingsrat Hamburg“ und dem Hamburger Landesverband der Grünen.

Hamburger Gedenken der Opfer von Hanau

Schon am Freitag hatten sich etwa 270 Teilnehmende zu einem Gedenk-Aufzug im Bereich der Reclamstraße und Möllner Landstraße in Billstedt getroffen. Der Aufzug sei laut Polizei von Privatpersonen organisiert worden und weitestgehend friedlich verlaufen.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Mit der Aufarbeitung der Tat befasst sich derzeit ein Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der insbesondere der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu Behördenversagen kam.

Feaser spricht von „Klima der Menschenverachtung“

In ganz Deutschland gab es am Samstag Gedenkveranstaltungen. „Dieser Anschlag kam nicht aus dem Nichts. Und er geschah auch alles andere als zufällig“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einer zentralen Gedenkveranstaltung am Hanauer Hauptfriedhof.

Das könnte Sie auch interessieren: „Was es heißt, am Leben zu sein“: Schlager-Star entging Hanau-Attentat nur knapp

Nährboden sei „ein Klima der Menschenverachtung, das gewaltbereite Extremisten anstachelt und im schlimmsten Fall zur Tat schreiten lässt“, so die Ministerin. Neben Faeser nahmen auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sowie Hinterbliebene und Vertrter:innen von Religionsgemeinschaften teil. (abu/dpa)