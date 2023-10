Aufregung am Hamburger Hauptbahnhof: Evakuierungsalarm ausgelöst

Aufregung in der Hamburger Innenstadt: Am Sonntagabend wurde am Hauptbahnhof ein Evakuierungsalarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Wenig später gab es Entwarnung.

Gegen 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr informiert: Feueralarm am Hauptbahnhof. Offenbar wurde die Scheibe eines Druckknopf-Melders eingeschlagen und der Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Evakuierung des Hauptbahnhofs begann.

Alarm am Hamburger Hauptbahnhof: Feuerwehr gibt Entwarnung

Wenig später – um 18.55 Uhr – gab es Entwarnung: Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO erklärte, wurde der Alarm nur durch den Druckknopf-Melder ausgelöst – es brannte allerdings nicht. Die Evakuierung wurde dementsprechend abgebrochen, die Feuerwehr rückte wieder ab.

Ob der Alarm mutwillig ausgelöst wurde oder ob es sich um ein Versehen handelte, soll jetzt die Polizei klären. (mw/due)