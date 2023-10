Hamburg exportiert Rüstungsgüter für 70 Millionen Euro

Deutschland steuert bei den diesjährigen Rüstungsexporten auf einen neuen Rekord zu. Das liegt zum Großteil an den milliardenschweren Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch Hamburg genehmigte für 2023 Rüstungsexporte im Wert von rund 70 Millionen Euro. Im bundesweiten Vergleich liegt der Stadtstaat damit jedoch weit hinten.

In den ersten drei Quartalen sind Rüstungsexporte für gut 250 Millionen Euro aus Schleswig-Holstein und gut 70 Millionen Euro aus Hamburg ins Ausland genehmigt worden. Die Gesamtsumme für das laufende Jahr bis Ende September beläuft sich für Schleswig-Holstein auf rund 251,8 Millionen Euro und für Hamburg auf rund 70,8 Millionen Euro, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht.

Hamburg verzeichnet Rüstungsexporte für 70,8 Millionen Euro

Dabei entfällt sowohl in dem Stadtstaat als auch im benachbarten Bundesland nur der kleinere Teil auf Kriegswaffen. Für Hamburg beträgt der Wert 78.000 Euro und für Schleswig-Holstein rund 35,5 Millionen Euro. Der jeweilige Rest entfällt auf sonstige Rüstungsgüter.

Andere Bundesländer kommen auf wesentlich höhere Beträge. Für Niedersachsen wird ein Gesamtwert von rund 2,7 Milliarden Euro angegeben, für Baden-Württemberg rund 2,5 und für Bayern rund 2,1 Milliarden Euro. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet hingegen geringere Exportgenehmigungen in Höhe von rund 24,6 Millionen Euro.

Aussicht auf neuen Rekordwert deutscher Rüstungsexporte

Insgesamt steuern die deutschen Rüstungsexporte in diesem Jahr auf einen Rekord zu. In den ersten drei Quartalen hat die Bundesregierung bereits Ausfuhren im Wert von 8,76 Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als im gesamten Vorjahr (8,36 Milliarden Euro). Das hängt vor allem mit den milliardenschweren Waffenlieferungen in die Ukraine zusammen.

Bis zum Ende des Jahres dürfte damit der Rekordwert von 2021 mit großer Wahrscheinlichkeit übertroffen werden. Damals hatte die große Koalition von CDU/CSU und SPD in ihrem letzten Regierungsjahr Rüstungsexporte für 9,35 Milliarden Euro genehmigt. In der Bundesregierung ist der Grünen-Politiker Robert Habeck als Wirtschaftsminister für Rüstungsexporte zuständig.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Politik: „Sicherheit von Israel Teil der deutschen Staatsräson“

Außenpolitikerin Dagdelen kritisierte: „Allein die Aktionäre der deutschen Waffenschmieden können sich freuen. Statt die Rüstungsexporte wie versprochen zu reduzieren, werden Anträge der Rüstungsindustrie durch die Ampel-Regierung wie am Fließband durchgewunken.“ (dpa/mp)