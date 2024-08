Man kennt das ja, wenn die Kollegin mal zwei Tage nicht da ist und man auf Nachfrage hört, dass ein paar Überstunden abgebummelt werden. So weit so gut. Aber wenn die Kollegin oder in diesem Fall der Chef ein Jahr lang nicht auftaucht, fragt man sich dann doch irgendwann, was nun los ist. 2239 Überstunden in vier Jahren soll Dr. Christian Schwarz, der ehemalige Chef der Hamburger Feuerwehr, aufgebaut haben. Wie das sein kann oder eben gerade nicht, lesen Sie hier.