Mit Licht und Musik: Erster verkaufsoffener Sonntag des Jahres!

Shopping-Fans aufgepasst: Am kommenden Sonntag ist der erste Verkaufsoffene Sonntag des Jahres!

Von 13 Uhr bis 18 Uhr haben die Läden geöffnet – außerdem gibt es mehrere Lichtinstallationen in der City zu sehen, unter anderem am Jungfernstieg, an der Spitalerstraße, der Mönckebergstraße und im Überseequartier.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg paradox: Zahl neuer Stellen steigt – Zahl der Arbeitslosen auch

In der Europapassage untermalt zudem die Sängerin Kat Wulff den Einkaufsbummel musikalisch. So steht einem gelungenen Shopping-Sonntag nichts mehr im Wege! (mp)