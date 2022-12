Deutschland steckt in der Krise: Gas ist knapp und Energie teuer. Deshalb hat die Ampel im August eine Energiespar-Verordnung verabschiedet – darin ist unter anderem festgehalten, dass der Einzelhandel seine Eingangstüren geschlossen halten muss. Doch wer in Hamburg durch die City geht, wird sehen: Kaum einer hält sich daran. Die MOPO konfrontierte mehrere Geschäfte mit dem offensichtlichen Verstoß – und hörte Ausflüchte. Die zuständige Behörde könnte zwar mit Zwangsgeldern durchgreifen – doch die Antwort auf eine entsprechende Anfrage der MOPO ist mehr als überraschend. Will Hamburg die Energiespar-Verordnung etwa gar nicht durchsetzen?