215 Mio. Euro! Mega-Förderung für 90 Hamburger Schulen – diese Standorte profitieren

215 Millionen Euro – so viel Geld bekommen 90 Hamburger Schulen im Rahmen des sogenannten „Startchancen”-Programms. Benachteiligte Schülerinnen und Schüler sollen damit unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gefördert werden. Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) gab am Dienstag bekannt, welche Schulen profitieren.

90 Einrichtungen mit rund 42.000 Kindern nehmen in Hamburg an dem Programm teil – darunter darunter 81 allgemeinbildende und neun berufsbildende Schulen. Von den allgemeinbildenden Schulen sind 57 eigenständige Grundschulen oder Grundschulabteilungen von Stadtteilschulen, 24 Stadtteilschulen und vier Gymnasien.

„Ich freue mich sehr, dass dieses große Programm für mehr Chancengerechtigkeit und für die Verringerung der sozialen Spaltung zum zum neuen Schuljahr starten kann und die Schulen feststehen. Der Abbau von Bildungsbenachteiligung ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, zu der Schulen einen großen Beitrag leisten können“, so Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD).

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die nur die Mindeststandards erreichen oder mit ihren Leistungen sogar darunter liegen, sei zwar geringer geworden – „aber immer noch viel zu hoch“, sagte Bekeris. „Diese sogenannten Risiko-Schülerinnen und Schüler haben in der Folge signifikant schlechtere Teilhabeperspektiven. Hier setzt das Startchancenprogramm an und soll die Förderung sowohl quantitativ als auch qualitativ deutlich stärken.“ Damit sollen auch Berufswahlreife und Ausbildungsfähigkeit gestärkt werden.

Konkret soll mit dem Geld die schulische Ausstattung zum Beispiel klimagerecht, barrierefrei, inklusiv und lernförderlich ausgebaut werden. Außerdem sollen die Lern- und Sprachförderung, die Leseförderung oder das Programm „Mathe sicher können“ weiterentwickelt werden. Das Geld soll auch in die Stärkung vom pädagogischen und therapeutischen Personal fließen.

Folgende Schulen profitieren von der Förderung:

Adolph-Diesterweg-Schule Anton-Rée-Schule Allermöhe Berufliche Schule Anlagen- und Konstruktionstechnik am Inselpark Berufliche Schule Bautechnik Berufliche Schule Eidelstedt BS 24 Berufliche Schule für Medizinische Fachberufe auf der Elbinsel Wilhelmsburg Berufliche Schule für Wirtschaft und Handel Hamburg-Mitte Berufliche Schule gewerbliche Logistik und Sicherheit Berufliche Schule Holz, Farbe, Textiel BVS Berufliche Schule Logistik, Schifffahrt, Touristik Berufliche Schule Wirtschaft, Verkehrstechnik und Berufsvorbereitung Bergedorf Brüder-Grimm-Schule Clara-Grunwald-Schule Elbinselschule Elisabeth-Lange-Schule Emil Krause Schule Fridtjof-Nansen-Schule Ganztagsgrundschule Am Johannisland Ganztagsschule an der Elbe Ganztagsschule Fährstraße Georg-Kerschensteiner-Grundschule Geschwister-Scholl-Stadtteilschule Gretel-Bergmann-Schule Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg Grundschule An der Haake Grundschule Archenholzstraße Grundschule Bramfeld Grundschule Edwin-Scharff-Ring Grundschule Franzosenkoppel Grundschule Horn Grundschule Kirchdorf Grundschule Luruper Hauptstraße Grundschule Mendelstraße Grundschule Mümmelmannsberg Grundschule Osterbrook Grundschule Rahewinkel Grundschule St.Pauli Gymnasium Marienthal Helmut-Schmidt-Gymnasium Katholische Bonifatiusschule Katholische Schule St. Paulus Kurt-Körber-Gymnasium Louise Weiss Gymnasium Max-Schmeling-Stadtteilschule Max-Traeger-Schule Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf Otto-Hahn-Schule Schule am Eichtalpark Schule am Park Schule Am Schleemer Park Schule An der Burgweide Schule An der Glinder Au Schule Appelhoff Schule Bandwirkerstraße Schule Barlsheide Schule Bonhoefferstraße Schule Charlottenburger Straße Schule Cranz Schule Dempwolffstraße Schule Friedrich-Frank-Bogen Schule Fuchsbergredder Schule Grumbrechtstraße Schule Hohe Landwehr Schule Jenfelder Straße Schule Kapellenweg Schule Kroonhorst Schule Lämmersieth Schule Langbargheide Schule Maretstraße Schule Ohrnsweg Schule Öjendorfer Damm Schule Oppelner Straße Schule Potsdamer Straße Schule Rotenhäuser Damm Schule Sterntalerstraße Schule Stübenhofer Weg Stadtteilschule Am Hafen Stadtteilschule Bramfeld Stadtteilschule Eidelstedt Stadtteilschule Finkenwerder Stadtteilschule Flottbek Stadtteilschule Hamburg-Mitte Stadtteilschule Helmuth Hübener Stadtteilschule Horn Stadtteilschule Lohbrügge Stadtteilschule Lurup Stadtteilschule Mümmelmannsberg Stadtteilschule Öjendorf Stadtteilschule Süderelbe Stadtteilschule Wilhelmsburg

Die Schulen, die an dem zehn Jahre laufenden Programm teilnehmen, wurden danach ausgesucht, ob sie einen hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern haben. Also, ob an einer Schule besonders viele Kinder armutsgefährdet sind und/oder einen Migrationshintergrund haben.

In Hamburg können diese Schulen nach deren Sozialindex ermittelt werden. Der Index zeigt, auf einer Skala von eins für eine „sehr benachteiligte” Schülerschaft bis sechs für eine „privilegierte”, die sozioökonomischen Verhältnisse an. In erster Linie geht es beim „Startchancen”-Projekt um Schulen mit Sozialindex eins und zwei, bei den berufsbildenden Schulen vor allem um solche mit einem hohen Anteil an Jugendlichen in der Ausbildungsvorbereitung. (mp)