Hamburg: Diese Personengruppe bekommt jetzt auch die 300 Euro Energiepauschale

Das dürfte die ehemaligen Staatsdiener freuen: Hamburg will auch an Pensionäre die 300 Euro Energiepauschale ausschütten. Sie waren nicht im Entlastungspaket des Bundes vorgesehen.

Kaum hatte die der dbb Hamburg (Beamtenbund und Tarifunion) seine Forderungen verschickt, da konnte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) die Hamburger Pensionäre auch schon befrieden.

Denn während dbb-Landeschef Rudolf Klüver noch polterte: „Die Pensionäre und Pensionärinnen sind bislang bei jeglichen Entlastungspaketen völlig außen vor geblieben; die hohe Inflation trifft alle. Wenn die Politik ihr neues Maßnahmenpaket unter der Überschrift „Deutschland steht zusammen“ firmiert, kann es nicht sein, dass hier schon wieder gewisse Filterfunktionen angewandt werden. Dann wird man richtig unglaubwürdig und befördert ein weiteres Mal die Politikverdrossenheit“, beschloss der Senat parallel am Dienstag, die Energiepauschale in Hamburg auch an Pensionäre auszuzahlen.

Hamburg: Auch Pensionäre bekommen 300 Euro Energiepauschale

„Nach Vorabstimmung mit den Nachbarländern im Norden wird der Hamburger Senat die im Entlastungspaket enthaltene Einmalzahlung von 300 Euro für Rentner auch auf die Pensionäre der Hansestadt übertragen. Entsprechend hat sich am Dienstag der Senat verständigt. Bei 37.269 Versorgungsempfänger:innen geht die Finanzbehörde von Kosten für den Hamburger Haushalt von ca. 11,2 Mio. Euro aus, die noch im laufenden Haushalt 2022 erbracht werden können und sollen”, so Dressel in einem Eintrag auf Facebook. Die aktuelle Haushaltslage ermögliche den Schritt.

Anlass des Flugblattes längst erledigt Hamburg überträgt Rentner-Einmalzahlung von 300 Euro auch auf Pensionäre …

Auch der Bund hatte bereits angekündigt, seinen Pensionären die Pauschale zu zahlen. In Hamburg soll das Geld im Dezember überwiesen werden.