Diese Jugendlichen kämpfen um ihren Basketball-Traum

Die Geschichte der „Wildcats“ könnte auch als Vorlage für ein Drehbuch dienen: Einem Basketball-Team, bestehend aus 15- bis 16-Jährigen Schülern, die nach dem Unterricht trainieren, gelingt der Aufstieg in eine europäische Top-Liga. Doch nun müssen sie den nächsten Wettbewerb austragen – und ihr Traum droht zu platzen.

„Let’s go, guys“, ruft die Trainerin Nyaradzai Ngwerume ihrer Mannschaft zu. Und schon laufen die Spieler los, werfen einen Korb nach dem anderen. Mindestens vier Mal in der Woche trainieren die Jugendlichen in der Sporthalle der Stadtteilschule Niendorf nach dem Unterricht.

Hamburg: Basketballer haben Crowdfunding eingerichtet

In diesem Jahr hat die Mannschaft die Deutsche Meisterschaft gewonnen – und an der Top-Liga „Europe Youth Basketball League“ teilgenommen. Nun muss der Verein laut Reglement im Oktober selbst den Wettbewerb austragen – doch das bringt erhebliche Schwierigkeiten mit sich.

Der Verein muss nämlich alle Kosten tragen, die für Unterbringung und Verpflegung der gegnerischen Teams fällig werden: 45.000 Euro kommen da insgesamt zusammen. 19.000 Euro können durch das Sponsoring bezahlt werden. Den Rest – also 26.000 Euro – versucht der Verein über Crowdfunding zusammenzubekommen

Rund 4000 Euro Euro fehlen Stand Freitagabend noch. Bis zum kommenden Dienstag bleibt noch Zeit, um die Summe aufzutreiben. Hier gibt es die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen.