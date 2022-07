Zahl der Geburten in Hamburg sinkt deutlich

Nach dem Baby-Boom während der vergangenen zwei Corona-Jahren gehen nun die Geburten in Hamburg wieder zurück. Im ersten Halbjahr 2022 wurden deutlich weniger Kinder geboren, als noch 2020 und 2021. Das wird anhand der Angaben in den Krankenhäusern und Geburtseinrichtungen deutlich.

Im ersten Halbjahr diesen Jahres wurden in Hamburg 11.249 Kinder geboren. Das sind 1311 weniger als im Vorjahres-Halbjahr und 711 weniger als im ersten Halbjahr 2020. Die meisten Geburten fanden in der Asklepios Klinik Altona statt.

Hamburg: Deutlicher Rückgang der Geburten im Vergleich zu 2018

Der Großteil der Geburten wurde, wie in den letzten Jahren auch, in Krankenhäusern registriert. Nur 88 Säuglinge erblickten in anderen Einrichtungen das Licht der Welt, darunter 17 im neu eröffneten Geburtshaus „Haus für Geburt und Gesundheit“.

Der bisherige Spitzenwert im ersten Halbjahr in Hamburg mit 12.412 Geburten wurde 2018 registriert. Das sind 1326 mehr als in diesem Halbjahr – trotz des Rückgangs bleiben die diesjährigen Geburtszahlen im Vergleich zu vorherigen Jahren auf hohem Niveau. (elu)