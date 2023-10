Live-Musik und Festmeile: So feiert Hamburg den Tag der Deutschen Einheit

Live-Musik, virtuelle Welten und ganz viel zum Mitmachen: Zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert Hamburg am 2. und 3. Oktober ein buntes Partyprogramm. Unter dem Motto „Horizonte öffnen” wird Hamburgern und Gästen aus ganz Deutschland rund um die Binnenalster und in der Innenstadt ordentlich was geboten.

Das „Bürgerfest – ein Festival der Einheit” findet über zwei Tage hinweg an der Binnenalster, auf dem Rathaus- und dem Gänsemarkt, der Mönckebergstraße und den umliegenden Plätzen statt. Los geht es ab dem 2. Oktober: Auf einer schwimmenden Alsterbühne am Jungfernstieg spielen tagsüber und bis in die „Nacht der Einheit” – auf den 3. Oktober – Künstler wie Stefanie Hempel oder Alex Christensen. Auch abseits der großen Bühne wird von PoetrySlams, über Streetdance bis zu Live-Musik einiges geboten.

Am 3. Oktober geht es auf der Alsterbühne ebenfalls rund: Unter anderem mit einer Kika-Bühnenshow für Kinder am Vormittag und Musiker Michael Schulte am Nachmittag. Außerdem gibt es ein Highlight für alle Fußballfans: Philipp Lahm und Celia Šašić starten live auf der Bühne den offiziellen Ticketverkauf für die UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Virtuelle Welten, junge Debatten und eine Blaulichtmeile

Hamburg präsentiert sich am Jungfernstieg auch digital: Besucher können die Stadt in 3D erkunden, Virtual Reality testen oder Roboterhund „Spot“ kennenlernen. Nebenan auf dem Gänsemarkt geht es im „Young Future Lab“ um Zukunftsprojekte speziell für Jugendliche und junge Erwachsene. Auf der Bühne finden etwa Diskussionen, Workshops und Quizrunden mit Influencern und weiteren Akteuren aus Politik und Gesellschaft statt.

Die Ländermeile in der Mönckebergstraße lädt dazu ein alle 16 Bundesländer kulturell und kulinarisch zu entdecken. Auf der Blaulichtmeile am Rathaus zeigen Polizei, Feuer- und Bundeswehr ihre Fahrzeuge und Boote, die teilweise auch von innen erkundet werden können.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) steht für eine Kampagne zum „Tag der Deutschen Einheit" am Bratwurststand: Welches Bundesland könnte hier gemeint sein? Hamburger Senat

Der Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Wer sich für den politischen Aufbau der Bundesrepublik interessiert, wird auf dem Rathausmarkt fündig. Im Innenhof des Rathauses stellen die Verfassungsorgane ihre Aufgaben und Arbeit vor. In einem nachgebauten Plenarsaal kann man in die Rolle von Bundestagsabgeordneten schlüpfen. Bundesministerinnen und Bundesminister bieten zudem Bürgergespräche an.

Am Ballindamm werden auch über 60 Vereine, Stiftungen und Institutionen ihre Arbeit vorstellen. Mit dabei sind unter anderem Hamburg Pride e. V., verschiedene Institutionen und Stars der Reeperbahn und Hamburger Sportvereine. Auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen dort ihre Projekte vor.

Das komplette Programm sowie eine Übersichtskarte finden Sie auf der offiziellen Website zum Tag der Deutschen Einheit. Übrigens: Hamburgs Senatsmitglieder haben sich im Rahmen einer Kampagne zum Einheitstag mit verschiedenen Motiven passend zu den Bundesländern fotografieren lassen. Können Sie erraten, wer welches Bundesland abbildet?