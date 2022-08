Hamburg Cruise Days: Stargast „Queen Mary 2“ ist da!

Kaum ein anderes Kreuzfahrtschiff genießt so viele Sympathien in Hamburg wie die „Queen Mary 2“. Am Freitagmorgen lief der Luxus-Dampfer im Hamburger Hafen ein – rechtzeitig zu den Cruise Days.

Schaulustige mussten früh aufstehen, um den Riesen-Pott zu begrüßen. Gegen 5.30 Uhr traf die „Königin der Meere“ im Hamburger Hafen ein – bei typischem Hamburger Wetter.

„Queen Mary 2“ läuft im Hamburger Hafen ein

Leicht grau, bewölkt und mit etwas Regen begann die jüngste Stippvisite der „Queen Mary 2“ also, doch dabei bleiben wird es nicht. Das garantiert das Kreuzfahrtschiff, das seit dem 14. August zwischen Rotterdam, Brügge und Hamburg unterwegs gewesen ist, sogar selbst.

Denn wie eh und je eröffnet die „Queen Mary 2“ am Freitagabend das Lichtermeer des Kunst-Projekts „Blue Port Hamburg“. Dafür wird sie sich gegen 20 Uhr zwischen dem Konzerthaus und der Überseebrücke in Stellung bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kreuzfahrt-Experte verrät: Das ist der Trend der Zukunft

Der große Moment wartet dann gegen 21.15 Uhr – danach ist zumindest für die „Königin der Meere“ schon wieder alles vorbei. Noch am Abend macht sich das Schiff mitsamt seiner Reisegäste auf den Weg nach New York. (fbo)