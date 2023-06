Noah Tete wirbelt ​​​​​​​über den Boden: Handstand, Salto – die Bewegungen wirken ganz leicht, doch schnell ist er außer Atem, muss eine kurze Pause einlegen. Breakdance ist ein Leistungssport, der 21-Jährige trainiert mehrmals in der Woche, studiert nebenbei. Sein großes Ziel: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Breakdance ist Noahs Leidenschaft. Wenn er von seinem Sport erzählt, lacht er, gestikuliert. Fünf Mal in der Woche trainiert er in der HipHop Academy in der Stiftung Kultur Palast in Billstedt. „Harte Arbeit ist wichtiger als Talent“, sagt er.

Breakdance wird olympisch – Paris ist Noahs größter Traum

Als er vor vier Jahren mit Breaking – so wird Breakdance in Fachkreisen genannt – angefangen hat, habe er zwei linke Füße gehabt, erzählt der 21-Jährige. Ein Freund hat ihm die HipHop-Academy gezeigt – und direkt war für ihn klar: „Ich will tanzen!“

Breakdance wird im kommenden Jahr das erste Mal olympisch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich über Wettbewerbe zu qualifizieren – die Konkurrenz ist groß, in Paris werden aber nur insgesamt 32 Tänzerinnen und Tänzer antreten und sich jeweils im Duell „batteln“. Eine neunköpfige Jury entscheidet dann Runde für Runde, welcher Tänzer besser war. Bewertungskriterien sind unter anderem Kreativität, Ausstrahlung und tänzerische Qualität.

Sonny Tee alias Andre Ticoalu ist eine Legende in der Breakcande-Szene. Patrick Sun Sonny Tee alias Andre Ticoalu ist eine Legende in der Breakcande-Szene.

Dass die Tänzer eine besondere Ausstrahlung haben, ist für Sonny Tee alias Andre Ticoalu besonders wichtig. Der 54-Jährige ist in der Breakdance-Szene eine Legende. Die Teilnehmer zu bewerten sei nicht immer einfach, sagt er: „Jeder lebt diese Kunst anders aus“.

„Gerade wollen alle jungen Tänzer zu Olympia“

„Gerade wollen alle jungen Tänzer zu Olympia“, sagt der 54-Jährige. Der Wettbewerb sei wichtig für die Szene, weil viel Aufmerksamkeit auf den Sport gerichtet wird.

Die Bewegungen wirken ganz leicht, doch Noah muss hart trainieren, um solche Figuren zeigen zu können. Patrick Sun Die Bewegungen wirken ganz leicht, doch Noah muss hart trainieren, um solche Figuren zeigen zu können.

„Endlich bekommt man Anerkennung“, sagt auch Noah. Der Weg zu Olympia bedeutet für ihn viel Arbeit. Der 21-Jährige studiert nebenbei dual Eventmanagement und arbeitet bei der HipHop Academy. Das helfe ihm sehr, sagt er, weil er nach der Arbeit direkt zum Training kann. „Das ist dann ein langer Tag, aber es klappt irgendwie.“

Die Freude am Sport hat er durch diese Hürden nicht verloren: „Das Training ist für mich gar nicht wie Training, sondern Spaß“, sagt er.

Bisher hat Noah erst an einem Qualifikationsturnier teilgenommen – „da war ich noch nicht so weit“, sagt er. Die nächste Chance gibt es am 17. und 18. Juni im Rahmen eines HipHop-Festivals auf dem Heiligengeistfeld. „Da gebe ich gerade Vollgas. Ich trainiere, bis ich zufrieden bin. Und das wird noch ein bisschen dauern“, sagt er und lacht.