Er gab sich gar keine Mühe mehr, seinen Unmut zu verbergen. „Es mangelt an Impfstoff, den wir von Herrn Spahn gerne hätten“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag in Hinblick auf ausgefallene Lieferungen.

Hamburg bestellt, Berlin liefert nicht. Zuletzt sind zehntausende Impfdosen zu wenig in der Hansestadt angekommen. Im Senat wächst die Wut.

Impfstoffe: In ganz Deutschland fallen Lieferungen aus

Die Stadt hatte eigentlich 57.120 Dosen Biontech geordert – geliefert wurden vergangene Woche dann jedoch nur 24.270 Dosen des Impfstoffs. Das Problem betrifft nicht nur Hamburg. Fast alle Kommunen in Deutschland klagen über Lieferengpässe.

„Offensichtlich ist die Verteilung vom Bundesgesundheitsministerium nicht so vorgenommen worden, wie die großflächige Plakatkampagne suggeriert“, so Schweitzer. Die nicht erfolgten Lieferungen passten nicht damit zusammen, dass an jedem Bahnhof stehe, die Menschen sollten sich boostern lassen.

Solange es bei den Lieferausfällen bleibt, wird es wohl auch weiter zu langen Schlangen an den mobilen Impfstationen in Hamburg kommen. Die Hausärzte verfügen offenbar einfach nicht über ausreichend Impfstoff, um der Nachfrage gerecht zu werden. (fkm)