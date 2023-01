Egal ob beim Frühstück, im Bad, beim Autofahren oder bei der Arbeit: In vielen Situationen ist das Radio nicht wegzudenken. Und die Radiolandschaft in Hamburg ist bunt – jetzt wird sie sogar noch bunter.



Mehr als ein Dutzend neue Sender: In Hamburg wird bald noch vielfältiger gedudelt als bisher. Wann und warum die neuen Radio-Kanäle an den Start gehen, wie sie heißen und wie man Sie empfängt – all das lesen Sie jetzt mit MOPO Plus!