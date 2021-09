Hamburg begrüßt wieder Besucher: Wir sind die ersten Touristen des Jahres!

Die Touris sind wieder da! Bei schönstem Sommer-Wetter genossen heute einige Hamburg-Besucher eine Hafenrundfahrt. Foto: Florian Quandt Die Touris sind wieder da! Bei schönstem Sommer-Wetter genossen heute einige Hamburg-Besucher eine Hafenrundfahrt. Florian Quandt Foto:

Endlich heißt Hamburg wieder Touristen willkommen – jedoch unter strengen Auflagen. An der Reeperbahn geht es daher noch vergleichsweise ruhig zu. Einige Besucher ließen es sich aber nicht nehmen, bei schönstem Wetter eine Hafenrundfahrt zu genießen.

Nach siebenmonatiger Zwangspause können Touristen wieder in Hamburg übernachten. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am Dienstag dürfen Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen privat reisende Gäste empfangen.

Voraussetzung sind die Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen und die Vorlage eines negativen Corona-Tests. Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein Schnelltest nur zwölf Stunden. Die Betriebe dürfen nur 60 Prozent ihrer Kapazität nutzen.

Hamburg begrüßt Touris: Auch Hafenrundfahrt wieder möglich

Auch einer Hafenrundfahrt steht in Hamburg nichts mehr im Wege und so konnten Reedereibetreiber am Dienstag die ersten Touris wieder auf den Schiffen begrüßen.

„Wir sind froh, dass wir nach sieben Monaten wieder raus dürfen und die Gäste erst recht“, freut sich Roman Cybulski, Mitgeschäftsführer der Rainer Abicht Elbreederei.

Dennoch gelten auf den Schiffen weiterhin strenge Schutzmaßnahmen: „Es herrscht Maskenpflicht, es müssen Kontaktdaten hinterlassen und ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Außerdem dürfen wir nur 60 Prozent der Personen-Kapazitäten ausreizen“, so der 34-Jährige.

Für Bürokauffrau Melanie Carbach und Dachdeckermeister Oliver Gröf aus Koblenz waren die strengen Hygiene-Maßnahmen aber kein Grund, auf einen Hamburg-Trip mit Tochter Mila zu verzichten. „Wir waren bei Freunden in Hannover. Als wir hörten, dass wir wieder nach Hamburg können, sind wir gleich hierher.“

Hamburg sei ihre absolute Lieblingsstadt. „Wir haben schon Fischbrötchen gegessen und wollen auf jeden Fall noch eine Hafenrundfahrt machen.“

Kein Ansturm auf Hamburg erwartet: „Es fehlen die Gründe“

Laut Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) werde zunächst jedoch kein Ansturm auf die Hansestadt erwartet. „Es gibt kein Musical, keine Events, keinen Hafengeburtstag, nur staatliche Kultur und auch die mit starken Einschränkungen“, erklärt Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg. Damit würden viele Gründe für eine Reise nach Hamburg fehlen.

Roman Cybulski ist für den ersten Tag mit der Auslastung seiner Schiffe jedoch zufrieden: „Derzeit sind fünf von unseren 28 Schiffen auf der Elbe unterwegs. Sollte der Ansturm größer werden, setzen wir mehr Schiffe ein.“