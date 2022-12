Zwölf riesige Affen-Skulpturen, jede drei Meter hoch und 600 Kilo schwer, stehen ab Anfang Juli auf der Mönckebergstraße. Sie werden mit einem Schwerlasttransport am 3. Juli angeliefert. Dann stehen sie zwei Wochen lang Rücken an Rücken mitten in Hamburgs beliebter Shopping-Meile in Höhe von „Peek & Cloppenburg“. Die Idee dazu kam vom City Management Hamburg. Aber was soll das Ganze?

Zwölf riesige Affen-Skulpturen, jede drei Meter hoch und 600 Kilo schwer, stehen ab Anfang Juli auf der Mönckebergstraße. Eine Kunst-Premiere in der City, für die sogar der Verkehr umgeleitet werden muss.

Mit einem Schwerlasttransport kommen die zwölf Affen am 3. Juli in Hamburg an. Dann stehen sie zwei Wochen lang Rücken an Rücken mitten in Hamburgs beliebter Shopping-Meile in Höhe von „Peek & Cloppenburg“. Für das Kunstwerk des chinesischen Künstlers Liu Ruowang wird sogar ein Teil der Straße gesperrt. Busse und Lieferverkehr fahren während der Ausstellungszeit eine Umleitung.

Affen auf der Mönckebergstraße: Neustart mit Kunstaktion

Ausgedacht haben sich die Aktion Brigitte Engler, Geschäftsführerin des City Management Hamburg und der stellvertretende Vorsitzende Dietmar Hamm. Beide sind große Fans der internationalen Kunstausstellung NordArt, auf der Liu Ruowang bereits ausgestellt hat.

Künstler Liu Ruowang und seine Affen-Sklpturen. NordArt Künstler Liu Ruowang und seine Affen-Skulpturen.

„Nach zwei Jahren Pandemie und dem Abbau der Baustelle an der U-Bahn Mönckebergstraße, wollten wir dort etwas Großes gestalten, um den Händlern wieder auf die Sprünge zu helfen. Seit März haben wir an der Idee gearbeitet und freuen uns sehr, diese nun den Hamburgern präsentieren zu können“, so Engler zur MOPO.

Liu Ruowang: Skulpturen in großen Dimensionen

Künstler Liu Ruowang gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Chinas. Seine Affen-Skulpturen, die pro Stück 100.000 Euro wert sind, standen bereits auf der Biennale in Venedig, in Frankreich, Neuseeland und Südkorea. Der Titel des Kunstwerks: „Erbsünde“.

Das könnte Sie auch interessieren: Banksy-Ausstellung in Hamburg: Ein moderner Robin Hood

Mit dem Blick gen Himmel mahnen die großen Gorillas vor der zunehmenden Zerstörung der Natur durch die Errungenschaften der Zivilisation. „Die verblüfften Augen und das unschuldige Gesicht der Affenmenschen offenbaren den Wunsch, all das zu korrigieren und in Richtung einer strahlenden Zukunft zu gehen“, wird der Künstler im „Abendblatt“ zitiert.

„Zukunft kann nur gemeinsam gelingen“

Zu Ruowangs bekanntesten Werken zählt auch „Wölfe kommen“, eine Installation von 110 Wolfsskulpturen aus Stahlguss, die unter anderem schon in Neapel ausgestellt wurden. Die Affenskulpturen werden in Hamburg in einer ganz neuen Form gezeigt.

Liu Ruowang arbeitet in großen Dimensionen: Die Installation „Wölfe kommen“ in der chinesischen Stadt Beijing (Archivbild). dpa Liu Ruowang arbeitet in großen Dimensionen: Die Installation „Wölfe kommen“ in der chinesischen Stadt Beijing (Archivbild).

Bisher standen sie immer nebeneinander in Reihen. „Die Installation der Figuren als Gruppe ist etwas ganz Besonderes. Sie symbolisiert, dass der Blick in die Zukunft nur gemeinsam gelingen kann“, sagt Engler. (abu)