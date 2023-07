Elbphilharmonie, Rathaus, Elbstrand: Diese Hamburger Touristen-Hotspots kennen Sie sicherlich – langweilig! Wie wäre es mit besonderen Attraktionen, von denen Sie bestimmt noch nie etwas gehört haben? Die MOPO hat sieben Orte gefunden, mit denen Sie die Stadt auf eine ganz neue Art und Weise entdecken können.

Mini-Leuchtturm in Wilhelmsburg: Ausblick auf die Elbspaltung

Klein, aber fein: Das Leuchtfeuer Bunthaus bietet für Seefahrer zwar keine Orientierung mehr (das Feuer ist schon seit 46 Jahren erloschen), für Hamburg-Touristen ist der Mini-Leuchtturm in Moorwerder aber trotzdem ein Highlight.

Das Leuchtfeuer Bunthaus an der Bunthäuser Spitze: Von hier aus kann man wunderbar in die sich in Süderelbe und Norderelbe aufspaltende Elbe blicken. (Archivbild) imago/Christian Ohde Das Leuchtfeuer Bunthaus an der Bunthäuser Spitze: Von hier aus kann man wunderbar auf die Elbe blicken. (Archivbild)

Ein paar Treppenstufen nach oben, dann ist man nämlich schon auf einer kleinen Aussichtsplattform, von der man einen wunderbaren Blick auf die Elbe hat, die sich hier in Norder- und Süderelbe aufteilt. Man erreicht den grün-weiß-roten, knapp 15 Meter hohen Turm über den Bunthäuser Wanderweg.

Der Bunthäuser Wanderweg führt zu dem Mini-Leuchtturm. (Archivfoto) Morgenpost Verlag GmbH Der Bunthäuser Wanderweg führt zu dem Mini-Leuchtturm. (Archivfoto)

Erreichbar mit der Buslinie 351: Haltestelle Freiluftschule Moorwerder

Römischer Garten in Blankenese: Theater mit Elbblick

Italien-Feeling am Elbhang! Der Römische Garten entstand im späten 19. Jahrhundert auf dem Gründstück eines Bankiers – die kleine Idylle entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für die Hamburger Oberschicht. 1924 wurde dann das Heckentheater angelegt.

Theater mit richtig guter Aussicht: Der Römische Garten (Archivbild) hfr Theater mit richtig guter Aussicht: Der Römische Garten (Archivbild)

Heute nutzt das „Theater N.N.“ die Fläche: Ab dem 20. Juli startet „Ein Gespräch im Hause Stein – über den abwesenden Herrn von Goethe“ für zehn Termine. Mit einer Picknickdecke und einem Sektglas in der Hand das Schauspiel beobachten – so lässt es sich doch aushalten!

Adresse: Kösterbergstraße 40e

Erreichbar mit der S1 und S11: Haltestelle Blankenese

Buslinie 48: Haltestelle Falkentaler Weg. Dann über den Strandweg zur Treppe zum Römischen Garten

Banksy: Der Star-Künstler verewigte sich in der Neustadt

Er ist ein Superstar der Streetart-Szene, seine Werke treffen den Nerv der Zeit, doch bis heute kennt niemand die wahre Identität von Streetart-Künstler Banksy. Seine humoristischen und sozialkritischen Wandgemälde platziert er in der ganzen Welt, da darf Hamburg natürlich nicht fehlen.

Auch wenn „Fake“ druntersteht, ein echter Bansky: Der „Bomb Hugger“ in der Steinwegpassage. Laura Stief Auch wenn „Fake“ drunter steht – es ist ein echter Banksy: der „Bomb Hugger“ in der Steinwegpassage

In der Hamburger Neustadt kann man das einzige originale Banksy-Werk Deutschlands bewundern. Das Motiv „Bomb Hugger“, das ein Mädchen zeigt, das eine Bombe umarmt, soll er während seines Aufenthalts bei einem Streetart-Kongress 2002 kreiert haben. Immer wieder versuchten Vandalen, das Kunstwerk zu zerstören – dank zahlreicher Restaurationen und Schutzvorrichtungen kann man das Mädchen aber noch immer in der Steinwegpassage bewundern.

Adresse: Steinwegpassage 11

Erreichbar mit der S3 und S1: Haltestelle Stadthausbrücke

Buslinie 3 oder X35: Haltstelle Rathausmarkt

Schiffswracks von Blankenese: bei Ebbe ein echter Hingucker

Sie ragen aus dem Wasser und erinnern an vergangene Tage. Die Schiffswracks von Blankenese machen das Falkensteiner Ufer zu einem besonderen Ort. Als Wellenbrecher schützen die Wracks heute die Ufer.

Dienen heute als Wellenbrecher: Die Schiffswracks am Falkensteiner Ufer Florian Quandt Schiffswracks wie dieses hier dienen heute als Wellenbrecher am Falkensteiner Ufer.

In ihrer ganze morbiden Schönheit kann man die Wracks bei Ebbe bewundern, wenn man den Strandweg Richtung Falkensteiner Ufer an der Elbe entlang spaziert.

Adresse: Falkensteiner Ufer

Erreichbar mit der Buslinie 488: Haltestelle Falkentaler Weg

Graffiti-Wand in Heimfeld: Das ist Kunst!

Ob kleine Schmierereien oder große Kunstwerke – bunte Farbe an grauen Wänden findet man in der Großstadt überall. An einer Wand in Heimfeld können Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler – vorausgesetzt sie haben eine Genehmigung – ganz legal ihre Kreativität ausleben.

Das Ergebnis: Riesige Porträts, XXL-Schriftzüge und abstrakte Formen in knalligen Farben auf einer 400 Meter langen Flutschutzmauer. Hier lohnt es sich vorbeizuschauen. Denn eines ist da unübersehbar: Graffiti kann Kunst sein!

Adresse: Bostelbeker Hauptdeich 2

Erreichbar mit der S3 und der S31: Haltestelle Heimfeld

Buslinien 141, 241 und 641: Haltestelle „Bissingstraße“

Hamburgs einzige Burg steht in Poppenbüttel: eine Kopie aus Thüringen

Hamburg hat genau eine Burg: Die Burg Henneberg – auch „Alsterschlösschen“ genannt – wurde von 1884 bis 1887 erbaut und diente damals als Aussichtsplattform: Sie sollte den Englischen Garten von Gutsbesitzer Albert Henneberg verschönern. Die Burg ist ein Nachbau der Burg Henneberg in Thüringen, allerdings ist sie nur im Maßstab 1:4 nachgebaut, also deutlich kleiner.

Darf nur für Veranstaltungen genutzt werden: Die Burg Henneberg Florian Quandt Darf nur für Veranstaltungen genutzt werden: die Burg Henneberg

Das Alsterschlösschen steht auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel und besitzt kein Fundament. Das Gebäude sackt jedes Jahr ein Stückchen ab – und muss oft repariert werden. Die Burg befindet sich in Privatbesitz, kann aber als Event Location zum Beispiel für Hochzeiten oder Konzerte genutzt werden. Zudem ist sie eine offizielle Außenstelle des Wandsbeker Standesamts. Hier lässt sich also auch in wunderschöner Kulisse „Ja, ich will!“ sagen.

Adresse: Marienhof 8

Erreichbar mit der Buslinie 179: Haltestelle Schulbergredder

S1 und S11: Haltestelle Poppenbüttel

Michel-Krypta in der Neustadt: Zufluchtsort bei den Toten

Der Michel ist der bekannteste Kirchenbau Hamburgs und eine der bedeutendsten Barockkirchen Norddeutschlands. Doch eine ihrer Sehenswürdigkeiten findet man nur tief versteckt in der verborgenen Welt des Michel – eine Welt der Toten und Zufluchtsort der Lebenden.

Zugänglich für die Öffentlichkeit: Die Krypta unter dem Michel Laura Stief Zugänglich für die Öffentlichkeit: die Krypta unter dem Michel

Es gibt einen Friedhof unter der Kirche, in dem mehr als 2000 Menschen ihre letzte Ruhe fanden. Während 1943 Feuerstürme fast die gesamte Stadt zerstörten, fanden die Lebenden hier Schutz bei den Toten. Dort unter der Kirche finden regelmäßig Gottesdienste und Andachten statt. Was viele nicht wissen: Die Krypta steht der Öffentlichkeit mittlerweile auch als Veranstaltungsraum zur Verfügung.

Adresse: Engl. Planke 1

Erreichbar mit der Buslinie 16: Haltstelle Michaeliskirche

U3: Haltstelle Rödingsmarkt

S3: Stadthausbrücke