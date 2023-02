Kühl, dunkel und voller Geheimnisse – das ist der Hafenbahntunnel Altona, besser bekannt als Schellfischtunnel. Seit 2019 ist der historische Ort für die Öffentlichkeit geschlossen, doch das soll sich jetzt ändern: Schon ab diesem Sommer wird der Tunnel wieder für Führungen offen sein – ein Muss für alle Grusel-Fans und Geschichts-Interessierten!

Versteckt hinter Bürogebäuden, Parkhäusern, steilen Treppenaufgängen und inzwischen schon von der Natur zugewuchert liegt einer der beiden Ausgänge des alten Bauwerks. Drinnen ist es stockdunkel. Ein Ende des circa 960 Meter langen Tunnels ist auch mit Taschenlampen nicht zu erahnen, das alte Gleisbett führt ins dunkle Nichts.

Altona: Tunnel war für Fischerei von zentraler Bedeutung

1876 fuhr hier die erste Bahn, mehr als 100 Jahre war der „Hafenbahntunnel Altona“ die Lebensader, die ganz Deutschland mit Fisch versorgte. Der Tunnel verbindet nämlich den Bahnhof Altona mit der Hafenanlage an der Elbe – in den 1920er Jahren war der Schellfischtunnel von zentraler Bedeutung, als Altona zum Zentrum der Fischereiwirtschaft heranwuchs.

Senator Anjes Tjarks (Grüne, v.l.), Holger Dierks von „Hamburger Unterwelten“ und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Tunnelausgang unterhalb des Altonaer Balkons. Patrick Sun Senator Anjes Tjarks (Grüne, v.l.), Holger Dierks von „Hamburger Unterwelten“ und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Tunnelausgang unterhalb des Altonaer Balkons.

Erste Pläne für einen Tunnelbau am Elbgang gab es schon 1845. Doch die Kosten schienen zu hoch und man entschied sich für den Bau einer Rampe.

Eisenbahnwagen wurden am Kai beladen und dann auf Schlitten gesetzt. Mithilfe eines Pferdegöpelwerks wurden die Waggons dann per Seilwinde nach oben gezogen. 1850 ist eine Dampfmaschine installiert worden. Damals befand sich der Altonaer Bahnhof noch im heutigen Altonaer Rathaus. Und Altona besaß als erste größere Stadt die Möglichkeit eines direkten Güterumschlags zwischen Schiff und Bahn.

1868 ergaben Probebohrungen im Geesthang, dass dieser sich hier aus Treibsand und Wasser zusammensetzte. Keine gute Mischung. Es bestand die Gefahr von Erdrutschen. Der Betrieb der Rampe war außerdem veraltet. So entschloss sich die Altonaer-Kieler Eisenbahngesellschaft zum Bau des Tunnels. Die Stadt Altona trug die Kosten und 1876 fuhr der erste Zug durch das zunächst nur 400 Meter lange Bauwerk. Die Lokomotive schob die Waggons bergauf.

Lost Place Schellfischtunnel in Hamburg-Altona

Die Kommunikation zwischen Bahnhof Altona und den Kaianlagen erfolgte über elektrische Glockenwerke, später über einen Morsetelegraphen. Bis zu 360 Waggons erreichten so jetzt täglich den Bahnhof. Auf der alten Rampe waren es oft nur 50 bis 60 gewesen. Vor allem Frischfisch wurde so von den Fisch verarbeitenden Betrieben an den Kais via Tunnel zum Altonaer Bahnhof transportiert.

Etwas gruselig: Der Tunnel wurde schon oft als Film-Kulisse genutzt. Florian Quandt Etwas gruselig: Der Tunnel wurde schon oft als Film-Kulisse genutzt.

Ende des 19. Jahrhunderts entstand dann der Name Schellfischtunnel. Zu diesem Zeitpunkt war Altona der größte Fischereihafen im Deutschen Reich. 1890 wurde der Altonaer Bahnhof an seinen heutigen Standort verlegt und der Tunnel musste um 520 Meter verlängert werden.

Bahn-Personal bekam gesundheitliche Probleme

Obwohl ein Entlüftungsstollen gebaut wurde, bekam das Bahnpersonal durch den Qualm der Dampflokomotiven erhebliche Gesundheitsprobleme. Die Lösung waren feuerlose Lokomotiven. Diese arbeiteten mit Dampf aus einer externen Feuerungsanlage.

1909 kam es zu einer Elektrifizierung der Linie. Wenige Jahre später wurden schon fast die Hälfte aller deutschen Fischkonserven in Altona hergestellt. So liefen auch knapp 80 Prozent des deutschen Heringsfangs über Altona. 1923 lebte schon jeder zehnte Altonaer von der Fischindustrie. Ordentlich Verkehr also im Schellfischtunnel. Doch zunehmend wurden Lastwagen zum Transport eingesetzt. Die durch den Tunnel transportierten Warenmengen sanken. Das blieb so bis zum Zweiten Weltkrieg. Die Altonaer suchten ab 1940 dann immer öfter im Tunnel Schutz vor den Bomben.

Nach 1945 ging es bergab mit der Altonaer Fischindustrie und auch dem Schellfischtunnel. Auf modernen Fangschiffen wurde der Fang noch an Bord eingefrostet und verpackt. Doch noch wurde die Hafenbahn weiter betrieben, ab 1956 mit Dieselloks. Bis 1976 sank die Menge der durch den Tunnel transportierten Waren auf unter 40 000 Tonnen jährlich. Die Bahn wollte die Strecke schon aufgeben.

Schellfischtunnel Altona: 1992 geschlossen

Aber Hamburg hielt an der Strecke fest und übernahm den Tunnel 1978. Man wollte so den Ruin der verbliebenen Hafenbetriebe verhindern. Mit der Schließung des letzten größeren Betriebs am Fischmarkt 1989 kam das Ende der Hafenbahn-Strecke. Nur noch zwei bis drei Züge fuhren durch den Tunnel. Letztlich gab es nur noch nostalgische Touren mit dem Schienenbus und 1992 wurde der Tunnel dichtgemacht.

Schellfischtunnel diente illegal als Partylocation

Der Verein „Hamburger Unterwelten“ bot in den vergangenen Jahren am „Tag des offenen Denkmals“ Führungen an. Seit 2019 ist der Schellfischtunnel jedoch dauerhaft geschlossen – wegen Sicherheitsbedenken. Bei einer Routinekontrolle wurde jedoch entdeckt, dass der historische Ort illegal als Partylocation genutzt worden ist: Trotz Gitter am Eingang haben es wohl Feierwütige geschafft, in den Tunnel zu kommen. Daraufhin wurde der Eingang nochmals verstärkt gesichert.

Der Tunnel ist bisher von außen verschlossen gewesen – nun ist der historische Ort für Führungen wieder offen. Patrick Sun Der Tunnel ist bisher von außen verschlossen gewesen – nun ist der historische Ort für Führungen wieder offen.

Alle 14 Tage: Führungen durch den Tunnel möglich

Dass der Schellfischtunnel für die Öffentlichkeit geschlossen ist, gehört nun der Vergangenheit an. Es ist wieder der Verein „Hamburger Unterwelten“, der Führungen für Interessierte anbietet. Alle 14 Tage wird eine 100-minütige Tour angeboten, die aktuellen Termine können Sie auf der Internetseite des Vereins einsehen.

Dort befindet sich auch das Anmeldeformular. Erwachsene zahlen für die Führung zehn Euro, der ermäßigte Preis beträgt acht Euro. Kinder müssen mindestens 12 Jahre alt sein und dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in den Schellfischtunnel.