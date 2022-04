In der HafenCity übernehmen bald Kinder die Macht – Mitmachen erwünscht!

Während der Hamburger Sommerferien sind am Lohsepark in der HafenCity die Kinder an der Macht: Auf einer 4000-Quadratmeter-Fläche werden Container und Zelte aufgestellt, die als elternfreie Zone gelten. In rund 100 Tagen geht es los – dann können Kinder zwischen 7 und 15 Jahren hier ihre eigene Stadt gestalten.

„Dass ich das Plakat zur Kinderstadt 2022 enteisen muss, statt es zu enthüllen, hätte ich nicht gedacht”, lacht Lisa Zander (29), die Projektleiterin der Kinderstadt. Über Nacht war der gesamte Lohsepark unter einer dicken Schicht Schnee begraben worden. Noch ist schwer vorstellbar, wie hier in der Zeit vom 11. bis zum 22. Juli rund 500 Kinder über die Fläche toben werden.

Christl und Michael Otto haben für die Kinderstadt Hamburg 2022 die Schirmherrschaft übernommen. Bei Schnee und Eis wurde am Donnerstag in der Hafen City das Plakat enthüllt.

Unter pandemischen Bedingungen hatte die Kinderstadt Hamburg 2021 am Museum der Arbeit Premiere gefeiert. Organisiert wird das Projekt von der „Patriotischen Gesellschaft“ in Kooperation mit einer Vielzahl von Förderpartner:innen.

Hamburg: Kinderstadt im Sommer in der HafenCity

Ziel ist es, den Kindern spielerisch zu vermitteln, wie eine Stadt funktioniert. Bei einer Art Arbeitsamt können sie Projekte auswählen, in denen sie gegen eine Bezahlung in „Kometen“ mitarbeiten.

Die Kinder sind 2022 an der Planung beteiligt. In einem ersten Modell haben sie ihre Kinderstadt entworfen.

Einige der Kinder, die im vergangenen Jahr teilgenommen haben, helfen jetzt bei der Planung. 2022 soll es galaktisch werden: Im Garten wachsen „Space Plants“, es gibt eine Raumstation und ein Team aus Nachwuchs-Journalist:innen berichtet täglich in den „Galaxy News.” Auch als Politiker:in in der Stadtversammlung kann man sich einbringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich: Die Kinder können morgens spontan vorbeikommen und einfach mitmachen.

Die Schirmherrschaft hat, bei dem Schneefall wortwörtlich, das Ehepaar Otto übernommen. „Wir haben selbst viele Kinder und Enkel und wissen, was denen Spaß macht”, sagt Christl Otto. Ihr Ehemann und Hamburgs Ehrenbürger Michael Otto ist begeistert von dem Projekt: „Hier lernen Kinder, sich etwas aufzubauen und demokratisch einen Bürgermeister zu wählen – das ist eine tolle Vorbereitung für ihr späteres Leben.” Infos zu dem Vorhaben gibt es unter www.kinderstadt.hamburg.