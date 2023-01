Die Eindämmungsverordnung wurde wegen der hohen Inzidenzen in Hamburg zunächst bis zum 2. April 2022 verlängert. Am Mittwoch hat die Hamburgische Bürgerschaft die Stadt zur Hotspot-Region erklärt. Die Folge: Ein Basisschutz bleibt auch nach dem 2. April zumindest bis zum Ende des Monats bestehen. Was das für Clubs, Diskotheken und Konzertbesuche bedeutet. >