Das Warten am Gepäckband und die Erkenntnis, dass der eigene Koffer nicht dabei ist: Unzähligen Flugreisenden bleibt diese Erfahrung derzeit nicht erspart. In ganz Deutschland herrscht im Moment Chaos, in vielen Airports türmt sich (vermeintlich) herrenloses Gepäck. Eine der Leidtragenden der aktuellen Situation ist Lisa B. (Name geändert). Ihr Koffer samt hochwertigem Inhalt ging auf dem Rückflug nach Hamburg verloren. Der MOPO hat sie erzählt, welche Odyssee anschließend folgte.

Mitte Juni flog Lisa B. mit der Lufthansa von Los Angeles über Frankfurt nach Hamburg. Eigentlich wollte sie dann nur schnell nach Hause – doch am Gepäckband wartete sie vergebens auf ihren Koffer. Noch am Flughafen meldete Lisa B. ihr Gepäckstück online als vermisst – der Beginn einer vierwöchigen Odyssee.

Gepäck am Hamburg Airport: Warten, suchen, hoffen

„Ich war mit Kollegen auf Geschäftsreise und hatte hochwertige Kleidung dabei, auch Stücke mit emotionalem Wert und meine Brille“, erzählt sie. Vor allem ein Gedanke habe ihr Angst gemacht: Dass andere mit ihrem Koffer rausmarschiert sein könnten.

Ein paar Tage nach der Vermisstenmeldung wurde ihr Koffer in Frankfurt gefunden und sollte nach Hamburg geflogen werden. Doch nach kurzzeitigem Hoffnungsschimmer kam ein Update: Der Flug wurde abgesagt. In den nächsten zwei Wochen kamen laut Lisa B. keine neuen Informationen. „Ich habe mehrfach die Service-Hotline angerufen und hing stundenlang am Telefon, aber leider konnte mir keiner weiterhelfen.“

Innerhalb der ersten zwei Wochen hätten die meisten Arbeitskollegen ihre Koffer zurückerhalten. Einige von ihnen wussten durch elektronische Tracker in ihrem Gepäck, wann es in Hamburg ankam. Sie selbst wiederholte Woche für Woche die Prozedur: Warten in der Hotline, Gespräche ohne Ergebnis, die Fahrt zum Hamburger Flughafen und das stundenlange Suchen – ohne die Gewissheit, in welcher Stadt sich das Gepäck befand.

Koffer verschwunden: Erst enttäuscht, dann erleichtert

Kurz bevor Lisa B. sogar selbst nach Frankfurt fahren wollte, hieß es, dass der Koffer zugestellt wird. Aber auch dieses Mal folgte direkt wieder eine Enttäuschung. „Der Gepäckservice hat den Auftrag bekommen, aber keinen Koffer erhalten“, so Lisa B. Langsam stellt sich bei ihr das Gefühl der Verzweiflung ein.

Ein paar Tage später kam dann die Nachricht eines Versandunternehmens: Der Koffer wurde angeblich persönlich übergeben – fand sich dann aber bei den Nachbarn.

Vier Wochen Odyssee: Was ist bei Lisa B.s Koffer schief gelaufen? Die Lufthansa gibt an, sich in der aktuellen Situation intensiv darum zu bemühen, den betroffenen Kunden ihr Gepäck so schnell wie möglich zuzustellen.

Die Gepäckabfertigung bestehe aufgrund des Personalmangels unter erheblichem Druck – daher kann es vorkommen, dass Gepäck nicht rechtzeitig verladen wird und verspätet eintrifft, so Pressesprecherin Sandra Kraft zur MOPO. „Für die Unannehmlichkeiten können wir uns nur entschuldigen“, so Kraft über die allgemeine aktuelle Situation. (sku)