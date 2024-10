Hamburg Airport erwartet Mega-Andrang – das müssen Reisende wissen

Am Montag starten die Herbstferien – der Hamburger Flughafen rechnet in den kommenden Wochen mit einem regelrechten Passagieransturm. Was Reisende nun wissen müssen und wie der Flughafen diesen Andrang bewältigen will, lesen Sie hier.

Schon am kommenden Wochenende wird besonders viel Trubel erwartet: Während die Urlauber aus Hamburg und Schleswig-Holstein in die Herbstferien starten, kehren die Reisenden aus Niedersachsen und Bremen zurück. Vor allem die Tage vom 18. bis 20. Oktober werden hektisch: Der Flughafen erwartet pro Tag bis zu 58.000 an- und abreisende Passagiere sowie mehr als 380 Flüge.

Von Mallorca bis Dubai: Beliebte Ziele und frühe Abflüge

Insgesamt erwartet der Flughafen während der Herbstferien bis zu 370.000 Passagiere pro Woche – ein Wert, der sogar das Niveau von 2019 erreicht, bevor durch die Corona-Pandemie die Zahlen über einbrachen. „Die Nachfrage, gerade nach Privatreisen, ist groß und das freut uns sehr“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Urlaubsreife Norddeutsche zieht es vor allem in die Ferne. Auf dem Programm stehen klassische Badeziele wie die Kanarischen Inseln, Mallorca und die Türkei, aber auch Fernreisen über die Drehkreuze Dubai und Doha. Besonders begehrt sind Flüge am frühen Morgen, damit Urlauber den ersten Reisetag voll auskosten können.

Hamburg Airport: Vorabend-Check-in empfohlen

„Unser Tipp: Gerade bei frühen Abflügen lohnt sich der Vorabend-Check-in und das Slot & Fly-Angebot – das macht den Abreisetag vor allem für Familien entspannter“, sagt Bromm. Der Service ermöglicht es, schon am Vorabend das Gepäck einzuchecken und eine feste Zeitspanne für die Sicherheitskontrolle zu reservieren. Der Slot & Fly-Service wird erweitert und bietet 300 Termine pro Stunde an.

Das könnte Sie auch interessieren: Bunte Blätter, und was noch? 20 Dinge, auf die man sich im Herbst freuen kann

Um den hohen Andrang zu bewältigen, öffnet der Hamburger Flughafen bis Ende Oktober seine Terminals bereits um 3.15 Uhr, die Sicherheitskontrolle ab 3.30 Uhr. Der Flughafen Hamburg empfiehlt allen Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Online-Reservierung für einen Parkplatz nutzen, da während der Hauptreisezeit die Stellplätze gut ausgelastet sind. (mp)