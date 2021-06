Hamburg Airport: Deutlich mehr Flüge zu beliebtem Städteziel

Fuhlsbüttel –

Gute Nachrichten für alle Türkei-Fans! Ab Ende März gibt es vom Hamburger Flughafen deutlich mehr Flüge nach Istanbul. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines setzt zusätzlich täglich einen Airbus A330 auf der Strecke Hamburg – Istanbul ein. Dadurch erhöht sich die wöchentliche Sitzplatzkapazität um fast 20 Prozent.

Derzeit gibt es von Turkish Airlines drei tägliche Flüge nach Istanbul. Die Metropole ist als Ziel für Städtereisen sehr beliebt, aber auch als Umsteigeflughafen für Fernreisen. Mit Beginn des Sommerflugplans Ende März erhöht sich die Verbindung ab Hamburg dann auf bis zu fünf Flüge täglich.

Hamburg Airport: Turkish Airlines – mehr Flüge nach Istanbul

„Für unsere Passagiere ist die Ausweitung des Angebots nach Istanbul ein sehr gutes Zeichen“, sagt Jörgen Kearsley, Leiter Aviation Marketing am Hamburg Airport. „In Istanbul profitieren die Flugreisenden von einer umfangreichen Auswahl an Umsteigeverbindungen, zum Beispiel nach Asien, Afrika und zu weiteren Zielen in der Türkei. Aber auch für einen Städtetrip ist die Metropole am Bosporus immer wieder eine Reise wert.“

Video: Hamburg Airport – vom Zeppelin zum Flugzeug-Riesen

Den ersten Flug zwischen Hamburg und Istanbul führte Turkish Airlines im Jahr 1984 durch. Heute werden auf der Stecke neben dem Airbus A330 auch Maschinen des Typs Airbus A321 eingesetzt.

Am Hamburg Airport bieten derzeit rund 70 Fluggesellschaften 130 internationale und nationale Ziele an. Turkish Airlines wird in Terminal 1 abgefertigt – wo die anderen Fluggesellschaften untergebracht sind, lesen Sie hier.