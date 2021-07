Hamburg Airport: Billigflieger startet wieder – mit fünf neuen Zielen

Fuhlsbüttel –

Kaum ein Flieger war während der letzten Monate am Himmel zu sehen. Doch nach und nach kehrt die Normalität auch an den Hamburger Flughafen zurück. Die ungarische Billigfluggesellschaft „Wizz Air“ startet ab Hamburg mit fünf neuen Zielen in die bevorstehende Sommersaison. Drei davon sind für den Hamburg Airport komplett neu auf dem Flugplan.

Gerade rechtzeitig zur Sommerreisezeit nimmt auch diese Fluggesellschaft mit drei Zielen, die bisher noch nicht auf den Flugplan standen, den Betrieb in der Hansestadt wieder: Ab dem 03. Juli fliegt Wizz Air zweimal in der Woche nach Lwiw in der Ukraine. Außerdem geht es ab dem 16. Juli auch nach Chişinău in Moldawien und ab dem 17. Juli gibt es eine neue Verbindung in die serbische Hauptstadt Belgrad.

Hamburg Airport nimmt Flugbetrieb wieder auf

„Dass Wizz Air ihren Flugbetrieb ab Hamburg Airport wieder aufnimmt und ihr Engagement mit drei ganz neuen Zielen sogar ausweitet, ist für unsere Passagiere ein sehr gutes Zeichen“, sagt Gesa Zaremba, Senior Manager Traffic Development am Hamburg Airport.

Zum Ende des Monats (24. Juli) wird auch Tirana in Albanien zweimal wöchentlich angeflogen und das bestehende Angebot nach Bukarest wird erweitert: Ab dem 09. August fliegt Wizz Air die rumänische Hauptstadt viermal pro Woche an.

Vielfältige Ziele in Ost- und Südosteuropa

Auch die beliebten Ziele, die vor Beginn der Reisebeschränkungen ab Hamburg auf dem Flugplan standen, hat Wizz Air wieder aufgenommen. Skopje in Mazedonien wird seit Anfang Juni dreimal wöchentlich angeflogen. Die bulgarische Stadt Varna zweimal in der Woche. Seit Mitte des Monats können Passagiere auch wieder dreimal pro Woche in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen.

Die polnische Ostseestadt Danzig wird nun ebenfalls wieder angeflogen. Damit bietet Wizz Air insgesamt neun vielfältige Ziele in Ost- und Südosteuropa ab Hamburg an. Alle Flüge von Wizz Air sind online oder im Reisebüro buchbar.

Gesa Zaremba vom Hamburg Airport wünscht allen Urlaubern und Fluggästen trotz Corona ein sicheres und angenehmes Reisen: „Unsere Passagiere haben wieder den Wunsch zu fliegen – ob für Städtereisen, Erholungsurlaube oder Besuche der Familie. Am Hamburg Airport sind wir darauf sehr gut vorbereitet: Durch klare Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen wir den Fluggästen eine sichere und angenehme Reise.“ (aps)