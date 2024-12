Eine Frau hat sich in einem Tattoo-Studio in Ottensen ein antisemitisches, durch das Bundesinnenministerium verbotenes Symbol stechen lassen. Ein Video, auf dem das Motiv zu sehen ist, ging daraufhin in den sozialen Medien viral. Von Reue scheint bei der selbsternannten Aktivistin Nina Lorenz keine Spur zu sein. „Was das Bundesinnenministerium sagt, ist irrelevant“, sagt sie. Allerdings sieht sich das Studio jetzt einem Shitstorm im Netz ausgesetzt und versucht zu erklären, wie es so weit kommen konnte.