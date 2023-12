Randalierende Teenies, die gezielt die Konfrontation mit der Polizei suchen: Der Halloween-Abend war in Harburg erneut von schweren Auseinandersetzungen geprägt. Es wurden Barrikaden errichtet und gefährliche Böller gezündet. Was geht in den Köpfen dieser Jugendlichen vor? Und wie geht man mit ihnen ins Gespräch? Fragen, die sich Celina Bosco (29) jeden Tag stellt. Sie ist Streetworkerin in dem Stadtteil und sieht mehrere problematische Entwicklungen. Im Interview erklärt sie, wie sie Zugang zu schwierigen Jugendlichen findet, warum sie manchmal Parkhäuser von oben bis unten absucht, welche Rolle Migrationshintergründe spielen, wie Situationen eskalieren und warum Falafel-Stände auf dem Weihnachtsmarkt ein gutes Zeichen sind.

Randalierende Teenager, die die Konfrontation mit der Polizei suchen: Der Halloween-Abend war in Harburg erneut von schweren Auseinandersetzungen geprägt. Barrikaden wurden errichtet, gefährliche Böller gezündet. Was geht in den Köpfen dieser Jugendlichen vor? Und wie kommt man mit ihnen ins Gespräch? Fragen, die sich Celina Bosco (29) jeden Tag stellt. Sie ist Streetworkerin in dem Stadtteil und sieht problematische Entwicklungen. Im Interview erklärt sie, wie sie Zugang zu schwierigen Jugendlichen findet, warum sie manchmal Parkhäuser von oben bis unten absucht, welche Rolle Migrationshintergründe spielen, wie Situationen eskalieren und warum Falafel-Stände auf dem Weihnachtsmarkt ein gutes Zeichen sind.

MOPO: Frau Bosco, vorweg die Frage: Sind Sie den ganzen Tag auf der Straße? Wie sieht Ihr Alltag aus?

Bosco: Unterschiedlich. Meistens komme ich am späten Vormittag ins Büro, checke Mails, bereite mich vor, führe Beratungen durch. Dann geht es auf die Straße. Mein Team und ich versuchen, junge Menschen zu erreichen, die draußen sind, die von Angeboten nicht erreicht werden oder diese bewusst meiden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir sprechen sie an und berichten von unserem Angebot, organisieren Kochkurse und Filmabende, helfen bei Bewerbungen und versuchen, sie in ihrem täglichen Leben zu unterstützen.

Sind Sie dabei alleine?

Nein, meistens zu zweit oder zu dritt. Bei noch mehr Menschen wäre das sonst eine Mauer, die sich vor den jungen Menschen aufbaut.

Wie reagieren die Angesprochenen?

Unterschiedlich. Es dauert anfangs eine Weile, bis sich eine Gesprächsbasis entwickelt, weil es häufig Jugendliche sind, die negative Erfahrungen mit sozialen Angeboten gemacht haben und nicht vor Freude schreien, wenn sie uns sehen. Es erfordert eine Art Beziehungsarbeit und ein Vertrauensverhältnis. Inzwischen ist es bei vielen so, dass sie sich freuen, wenn wir kommen. Weil sie wissen, dass wir ihnen offen begegnen und sie von uns keine Sanktionen oder erhobenen Zeigefinger zu erwarten haben.

Wo treffen Sie auf die Jugendlichen?

Das sind verschiedene Stellen und es wechselt oft. Das Phoenix-Center ist beliebt, der Bahnhof ebenso. Ansonsten sind das manchmal dunkle Ecken, wo man nicht gesehen wird. Dieser Schutz ist beliebt bei Jugendlichen. Parkhäuser suchen wir ebenfalls ab, von ganz oben bis ganz unten.

An Halloween gab es erneut Krawalle in Harburg. Eine beunruhigende Entwicklung. Wie sah der Tag danach für Sie aus?

Da habe ich verstärkt Honorarkräfte angefordert, so dass wir zu fünft waren und uns aufteilen konnten. Wir haben vermehrt Gespräche gesucht und die Jugendlichen gefragt: Wart ihr gestern draußen? Wie habt ihr den Tag erlebt? Was ist euch passiert? Wart ihr dabei? So haben wir versucht, uns ein Bild von der Seite der Teenies zu machen.

Wie verliefen die Gespräche?

Wir haben gemerkt, dass sie größeren Gesprächsbedarf hatten und froh waren, ihre Meinung loszuwerden und ihre Sichtweise erzählen zu können. Die Berichte waren unterschiedlich. Es waren viele, die gesagt haben, dass sie nicht da waren. Oder andere, dass es ihnen zu heftig war und sie wieder gegangen sind.

In Gruppen treten die Jugendlichen vermutlich anders als in Einzelgesprächen auf, oder?

Ich glaube, das ist bei Jugendlichen grundsätzlich so, dass sie in der Gruppe anders agieren. Dass ein Gruppengefüge vielleicht auch animiert, etwas zu machen, was man im Nachhinein vielleicht bereut.

Geht man nach so einem Halloween-Tag mit einer anderen Strategie ins Gespräch?

Wir haben Grundsätze, die gerade dann besonders wichtig sind. Zum Beispiel vorurteilsfrei zu sein. Und zu berücksichtigen, dass unser Angebot freiwillig ist. Wir zwingen niemanden, uns etwas zu erzählen oder mit uns zu sprechen. Wir können das nur anbieten. Die Jugendlichen entscheiden dann, inwieweit sie das annehmen möchten.

Haben es viele angenommen?

Ja, wir waren lange unterwegs am Tag danach und haben sehr viele Gespräche geführt. Es gab viele Jugendliche, die noch immer erschüttert waren oder Sorge hatten, was noch passiert, weil sie dort aufgefallen sind.

Können Sie sich erklären, wie es zu so einer Dynamik kommt?

Das kann man nicht pauschal sagen. Ich denke, dass es durchaus mit Corona zusammenhängt. Dass Jugendliche ausbrechen wollen. Viele junge Menschen haben Zukunftsangst, weil gesellschaftlich gerade ganz viel los ist. Das bedrückt sie, das ist etwas, worüber sie nachdenken. Ich kann mir vorstellen, dass das Einfluss hat.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum offenbar Einsatzkräfte gezielt angegriffen werden?

Auch da ist es schwierig, eine Erklärung für die Jugendlichen abzugeben. Ich kann nur das wiedergeben, was sie mir sagen. Einige haben auch in anderem Kontext mit der Polizei zu tun und der Kontakt ist nicht immer positiv, sage ich mal vorsichtig.

Glauben Sie, dass ethnische Aspekte Einfluss auf „Rudelbildungen“ wie an Halloween haben?

Da muss man vorsichtig sein. Mein Migrationshintergrund ist offensichtlich, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Viele junge Menschen, die ich treffe, leben hier schon in dritter Generation und haben äußerlich trotzdem einen Migrationshintergrund. Aber der ist in Harburg daily business. Das ist nicht nur an Halloween so. Wir leben hier in einem vielfältigen und sehr lebendigen Stadtteil. Und das begegnet mir auch an jedem anderen Arbeitstag. Das kann einen Einfluss haben, ich glaube aber nicht, dass der ausschlaggebend ist.

Haben Sie Sorge vor einer Stigmatisierung?

Ja. Ich habe vor allem die Sorge, dass wir uns als Gesellschaft weiter spalten. Dass wir es nicht schaffen, uns zu begegnen und andere Kulturen und kulturelle Hintergründe wahrzunehmen. Daher halte ich den Harburger Weihnachtsmarkt für ein tolles Beispiel. Da gibt es neben dem Stand mit Klößen und Rouladen Falafel und Halloumi. Das ist so eine Form der Begegnung, die ich mir häufiger wünsche.

Halten Sie härtere Strafen für sinnvoll?

Nein. Wir müssen versuchen, präventive Maßnahmen zu finden. Angebote schaffen, die junge Menschen da abholen, wo sie stehen. Anstatt darauf zu warten, dass sie eine Straftat begehen und sie dann härter zu bestrafen.

Bereiten Sie sich speziell auf die bevorstehende Silvester-Nacht vor?

Wir haben gemerkt, dass die jungen Menschen momentan sehr mitteilungsbedürftig sind. Daher haben wir unsere Einsatzzeiten ausgeweitet und versucht, mehr Gespräche zu führen. Aber nicht nur wegen Silvester, sondern weil wir gemerkt haben, dass sie gerade viel beschäftigt, sie teilweise nicht wissen, wo sie es rauslassen können, wo sie das erzählen können. Manchmal ist Zuhause für solche Themen kein Platz. Bei uns können sie ihre Themen erstmal ohne Kritik an ihrer Meinung rauslassen.

Ist es schwer, den Zugang zu den Jugendlichen aufrechtzuerhalten?

Alles ist ein laufender Prozess. Das hört nie auf. Jugendliche nehmen es einem schnell übel, wenn man mal eine Woche nicht da ist, und sie merken sich das auch recht lange. Manchmal kriegt man da ein nettes „Verpiss dich, heute nicht“. Am nächsten Tag gehen wir aber wieder mit einem Lächeln auf sie zu und fragen, wie es ihnen geht.

Haben Sie manchmal das Gefühl, den Jugendlichen nicht weiterhelfen zu können?

Ja, solche Momente gibt es. Sogar häufiger, denn wir helfen nicht, wir unterstützen nur. Ich kann jemandem die Hand reichen, aber der- oder diejenige muss sie selbstständig nehmen. Ich kann niemanden führen und ziehen. Na klar gibt es junge Menschen, für die ich eine Idee hätte oder einen Rat, aber das müssen sie stets selbst entscheiden. Ich kann ihnen den Weg aufzeigen, aber gehen müssen sie ihn selber. Das ist manchmal hart, gerade wenn man glaubt, dass etwas anderes das Beste für den Betroffenen wäre.

Glauben Sie, dass sie Erfolge haben?

In Teilen. Manchmal ist das etwas Kleines, wie eine Bewerbung schreiben oder eine gefundene Wohnung. Das ist dann ein Riesenerfolg für die Person. Oft sind es aber auch kleinere Dinge, wie bei einer Beratungsstelle anzurufen. Der erste Erfolg ist, wenn sie merken, dass sie Unterstützung brauchen. Aber wir sind keine Tischler, wir haben am Ende kein Produkt, das wir bewerten können. Jeder noch so kleine positive Schritt ist ein Erfolg.

Hat sich in Ihrer Zeit als Streetworkerin Ihrer Meinung nach etwas verändert?

Da ich immer mit verschiedenen Gruppen gearbeitet habe, ist das schwer einzuschätzen. Was ich sagen kann: Die Belastungen der Menschen nehmen zu. Sorgen wegen Krieg oder Geld, psychische Belastungen. Viele Menschen vereinsamen oder sind insgesamt sehr herausgefordert mit ihrer Lebenssituation. Tendenz steigend.

Zur Person: Celina Bosco ist 29 Jahre alt und kommt aus Herne (NRW). Nach dem Studium (Soziale Arbeit) folgte sie der dann inzwischen umgezogenen Mutter nach Lüneburg. „Der Sprung nach Hamburg war dann nicht mehr weit“, sagt sie. Auf St. Pauli kümmerte sie sich im „CaFée mit Herz“ um Obdachlose, ehe sie vergangenes Jahr in Harburg anfing. Für ihre Klientel – junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren – ist sie quasi jederzeit erreichbar. Warum sie als Streetworkerin arbeitet? „Ich habe mir als Jugendliche selbst so jemanden gewünscht, der nach mir fragt.“