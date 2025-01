Erfolgreiche Großkontrolle der Polizei an drei Bahnhöfen in Hamburg: An zwei Tagen in der vergangenen Woche haben insgesamt rund 110 Einsatzkräfte der Polizei Hamburg mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Hamburg hunderte Fahrgäste an den U- und S-Bahnhöfen Jungfernstieg, Billstedt und Mümmelmannsberg nach Waffen durchsucht. Der Grund für den Schwerpunkteinsatz ist das seit Dezember geltende Waffenverbot im öffentlichen Nahverkehr. Was für gefährliche Waffen dabei sichergestellt werden konnten, lesen Sie hier.