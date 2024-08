Hafenprotest, Demorave und Heimspiel: Polizei warnt vor Verkehrschaos

Am Samstag gibt es gleich drei große Veranstaltungen im Hamburger Stadtgebiet. Besonders im Hamburger Westen soll es voll werden. Für alle, die trotzdem unterwegs sind, hat die Polizei einen Tipp.

Das Heimspiel des HSV gegen Preußen Münster startet um 13 Uhr. Tausende Fußballfans werden dafür in das Volksparkstadion in Bahrenfeld strömen. Dazu sorgen zwei Demonstrationen in Hamburg für volle Straßen: Zur gleichen Zeit wie die Fußballfans treffen sich auch Unterstützer der Hamburger Clubszene zu einem „Demorave“ an der Ecke Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße. Zu der Demonstration werden 10.000 Teilnehmer:innen erwartet. Der „Demorave“ dauert bis 22 Uhr.

Hafenarbeiter protestieren am Samstag gegen HHLA-Teilverkauf

Die dritte Veranstaltung ist kleiner: unter dem Motto „Stoppt den Ausverkauf des Hamburger Hafens!“ rufen die Gewerkschaft „Verdi“ und andere Organisationen von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum Protest gegen den Teilverkauf der HHLA an die Großreederei MSC auf. Zu der Demonstration werden 1000 Teilnehmer:innen erwartet, die Demonstration startet an den Landungsbrücken.

Die Polizei empfiehlt, am Samstag in den betroffenen Gebieten auf das Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Wer nicht anders kann, müsse sich auf Stau und lange Fahrtzeiten einstellen. (jv)