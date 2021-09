Hafenfest steigt wieder in Hamburg – mit besonderem Highlight

Zwei Tage lang dreht sich im Traditionsschiffhafen in der HafenCity, im Museumshafen Oevelgönne und auf der Elbe alles um alte Schoner, Dampfer und Ewer: Nach der einer einjährigen Coronapause findet das Elbfest Hamburg wieder statt, mit Schiffsbesichtigungen, Trips zur „Peking“ und einer Traditionsschiffparade auf der Elbe. Maximal 900 Besucher gleichzeitig sind erlaubt.

Am 18. und 19. September findet das dritte Elbfest statt: Mehr als 30 olle, aber dolle Traditionsschiffe laden Landratten zum „Open Ship“ ein. Neben Führungen an Bord gibt es an Land einen maritimen Markt, Shanty-Musik, Kleinkunst auf dem Lieger „Cäsar“ – und die historische Barkasse „Kollau“ schippert Besucher zur prächtig restaurierten Viermastbark „Peking“ in den Hansa-Hafen. Am Sonntag dann das Highlight für alle Seh-Leute: Um 13 Uhr startet im Hansahafen die Parade der Traditionsschiffe.

Durch die aktuelle Schutzverordnung dürfen sich bei dem Event nur gut 900 Personen gleichzeitig aufhalten. Es gilt ein 3G-Konzept (genesen, geimpft oder getestet). Die Gastronomie verlangt Datenerfassung via „Luca App“. (mp/jw)