HVV: Hackerangriff legt Online-Ticketkauf lahm

Auf den Hamburger Verkehrsverbund ist ein Hackerangriff verübt worden. Seit Dienstagnachmittag um 16 Uhr ist ein Ticketkauf über die App nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Wer aktuell versucht, über die HVV-App oder übers Internet ein Ticket zu kaufen, wird mit folgender Mitteilung konfrontiert: „Wegen einer technischen Störung ist die Anmeldung in der hvv App derzeit nicht möglich. Bitte nutzt den anonymen Ticketkauf in der hvv App oder die hvv switch App.“

HVV-Sprecherin Silke Seibel bestätigte der MOPO, dass der HVV mit einem Hackerangriff konfrontiert ist. „Ziel ist es, die Webseite durch Überlastung der Systeme in die Knie zu zwingen“, so Seibel. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Während am Dienstagnachmittag der Ticketkauf zeitweise gar nicht möglich war, funktioniert er am Mittwoch wieder, wenn auch mit Einschränkungen. So ist der Kauf nur ohne Registrierung möglich. Die Anmeldung mit den „My HVV“-Nutzerdaten geht weiterhin nicht. Seibel: „Wir hoffen, dass alle Störungen im Laufe des Tages behoben werden können.” (ng)