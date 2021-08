Hackerangriff!: Hamburger Radiosender lahmgelegt – Shows fallen aus

Hackerangriff auf einen Hamburger Radiosender! Energy Hamburg ist Opfer einer Hackerattacke geworden – das Programm am Mittwoch wird nur eingeschränkt ausgestrahlt.

Laut Angaben des Senders ereignete sich der Angriff bereits am Dienstagabend. Es wurden dabei wichtige IT-Bereiche lahmgelegt, was dafür sorgt, dass über die Radiofrequenz 97,1 nur noch das nationale Energy-Programm ausgestrahlt wird. Hamburgspezifische Sendungen wie die Morning Show mussten ausfallen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden des Hackerangriffs zu beheben und so schnell wie möglich wieder mit unserem lokalen Programmangebot OnAir zu gehen. Zu den Hintergründen und den möglichen Tätern können wir zu diesem Zeitpunkt noch nichts weiteres sagen“, so Anna Ehle, Programm Managerin bei dem Sender.

Das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt zu dem Vorfall, wie die Polizei bestätigte. Server und PC-Arbeitsplätze des Unternehmens seien betroffen. Daten werden demnach durch den Angriff verschlüsselt.

In den vergangenen Monaten kam es auch in anderen Medienhäusern zu Cyberangriffen. Betroffen waren jüngst die Madsack-Mediengruppe in Hannover mit zahlreichen Regionalzeitungen in mehreren Bundesländern und bereits im Dezember die Funke-Mediengruppe, die ebenfalls Regionalzeitungen im Portfolio hat. Es ist unklar, ob ein Zusammenhang der Angriffe bestehen könnte. (mp)