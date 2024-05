Habeck-Auftritt in Hamburg: Diese Öko-Sneaker trägt der Vizekanzler

Was zieht man als Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler denn am besten an, wenn man auf einer hippen Digitalmesse als Stargast auftreten soll? Nicht zu förmlich sollte es sein, klar – aber auch zum politischen Programm passen. Robert Habeck hat auf der OMR in Hamburg mit seinen Schuhen für einen Hingucker gesorgt.

Zu aufgeknöpftem Hemd und Sakko trug der Grüne Jeans und auffällige Skater-Sneaker. Keine 08/15-Turnschuhe von irgendeinem internationalen Mega-Konzern, produziert unter fragwürdigen Bedingungen – sondern Öko-Treter aus angeblich umweltverträglichen Materialien. „Catiba Pro“ heißt das rund 100 Euro teure Modell des Herstellers Cariuma, der sich als Pionier im Bereich der nachhaltigen Schuhe bezeichnet.

Glaubt man den Angaben, halten die Sneaker besonders lange und sind „umwelt- und ressourcenschonender hergestellt“. Das Segeltuch soll aus Bio-Baumwolle sein, für die Sohle sei natürliches Gummi verwendet worden. Die Einlegesohle habe eine „biobasierte Korkeinlage“ – was auch immer „biobasiert“ genau heißen soll. Die Schnürsenkel bestehen laut Cariuma aus recyceltem Kunststoff.

Dass ein grüner Minister sich mit sportlichem Schuhwerk als jugendlich inszenieren will, ist ja nichts Neues: Fast 40 Jahre ist es her, dass Habecks Parteifreund Joschka Fischer als „Turnschuhminister“ im hessischen Landtag einen vielbeachteten Tabubruch beging. Als rebellische Geste gegen das Establishment taugen Habecks Nachhaltigkeits-Sneaker heute natürlich nicht mehr – dafür sind sie als Mode-Statement zumindest politisch zuende gedacht: lässiger Stil mit grünem Gewissen. Fischer hingegen trug bei seiner Vereidigung zum Umweltminister 1985 ein Paar Nikes.