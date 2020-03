Gute Nachrichten für alle Schleckermäuler: Hamburg bekommt einen neuen Eis-Palast

Eimsbüttel -

Wer mit Franzbrötchen nicht nur das Gebäck verbindet, sondern auch Eis, der kennt den Laden bereits: Luicella's Ice Cream. Vier Filialen gibt es bereits in Hamburg und Lübeck, nun sollen zwei weitere dazu kommen – eine davon gleicht mehr einem Palast als einer Eisdiele. Eisfans sollten sich den Eröffnungs-Termin vormerken!

Schoko-Deluxe, Mango Maracuja mit Himbeersoße oder Heidelbeer-Lavendel: Hier ist keine Eissorte zu ungewöhnlich. Mit einer kleinen Eisdiele auf St. Pauli fing 2013 alles an, mittlerweile hat das Team um Ex-Schwimmstar Markus Deibler und Luicella's-Partnerin Luisa Mentele alle Hände voll zu tun und kann sich sogar noch weiter vergrößern. Am 10. April eröffnet nun der erste Flagship-Store von Luicella's Ice Cream in der Osterstraße – und damit die fünfte Filiale in Hamburg.

Eimsbüttel: Eispalast bietet täglich 24 wechselnde Eissorten

In der neuen Filiale in der Osterstraße können sich Eis-Liebhaber auf 200 Quadratmetern durch die täglich mindestens 24 wechselnden Eissorten probieren. Kunden, die sich für die Herstellung der Eiscreme interessieren, können diese in der „gläsernen Produktion" live mitverfolgen.

Die beiden Gründer Markus Deibler und Luisa Mentele waren 2017 zu Gast in der TV-Show „Höhle des Löwen". Dort sicherten sie sich zusätzlich die Unterstützung von Unternehmer Frank Thelen – und rund 120.000 Euro.

Neben dem Flagship-Store eröffnet bereits am 1. März eine weitere Filiale von Luicella's Ice Cream im Herzen von Eppendorf. Eis-Fans aufgepasst: Die erste Kugel Eis gibt es an diesem Tag gratis! (vd)